Drony zaatakowały centrum danych Yandex

Nocny atak ukraińskich dronów miał uderzyć w ważną rosyjską infrastrukturę technologiczną. W miejscowości Sasowo w obwodzie riazańskim wybuchł pożar na terenie zakładu, gdzie znajduje się centrum danych Yandex. Firma potwierdziła, że jej działalność w tym miejscu została całkowicie wstrzymana.

Płonie ważny obiekt

O ataku poinformował w czwartek m.in. portal Ukrainska Prawda, powołując się na informacje pojawiające się w mediach społecznościowych. Agencja Reutera przekazała natomiast, że sam Yandex potwierdził przerwanie działalności centrum danych w wyniku ataku ukraińskich dronów. Pożar wybuchł na terenie zakładu Sasta w Sasowie. To właśnie tam działa centrum danych Yandex DC.

Znaczenie tego miejsca może być szczególnie duże. Urządzenia należące do Sasta są wykorzystywane przez firmy działające w wielu strategicznych sektorach rosyjskiej gospodarki. Chodzi m.in. o przemysł obronny, lotniczy i kosmiczny, transport oraz przemysł ciężki.

Wielka awaria usług Yandex

Atak miał mieć również poważne konsekwencje dla działania usług technologicznego giganta. Jak podała Ukrainska Prawda, po uderzeniu doszło do rozległej awarii. Problemy z zasilaniem sprawiły, że niedostępna stała się znaczna część infrastruktury Yandex Cloud.

Zakłócenia objęły m.in. zasoby obliczeniowe, sieci oraz systemy przechowywania danych. Problemy dotknęły także baz danych, platformy Kubernetes, usług chmurowych, systemów sztucznej inteligencji oraz narzędzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i monitoring.

Yandex został bez części infrastruktury

Centra danych są kluczowym elementem funkcjonowania współczesnych firm technologicznych. To właśnie tam przechowywane są dane i działają systemy, z których korzystają użytkownicy oraz przedsiębiorstwa. Dlatego wyłączenie jednego z takich obiektów może powodować problemy wykraczające daleko poza miejsce, w którym doszło do pożaru.

W tym przypadku skutki awarii odczuły usługi Yandex. Według dostępnych informacji działalność centrum danych w obwodzie riazańskim została całkowicie wstrzymana. Atak pokazuje też, jak ważnym elementem rosyjskiej infrastruktury stają się obiekty technologiczne. Szczególnie gdy ich zasoby wykorzystywane są przez sektory uznawane za strategiczne, w tym przemysł obronny i lotniczo-kosmiczny.

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