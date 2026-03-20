- Ogólnopolskie problemy z Rejestrem Dokumentów Paszportowych po aktualizacji systemu w piątek utrudniły składanie wniosków, szczególnie dla dorosłych.
- MSWiA zapewnia o intensywnych pracach nad usunięciem awarii i przywróceniem pełnej funkcjonalności.
- Rejestr Dokumentów Paszportowych, działający od listopada 2022, jest kluczowy dla cyfryzacji usług, umożliwiając m.in. sprawdzenie ważności paszportu online.
- Awaria może wydłużyć czas oczekiwania na paszport.
Utrudnienia w rejestrze paszportów w całym kraju
W piątek w całej Polsce odnotowano problemy z działaniem Rejestru Dokumentów Paszportowych, co przełożyło się na ograniczenia w obsłudze obywateli. Utrudnienia pojawiły się bezpośrednio po przeprowadzeniu aktualizacji systemu, który odpowiada za obsługę spraw paszportowych.
Zakłócenia dotyczą przede wszystkim składania wniosków przez osoby dorosłe, co może powodować opóźnienia w procesie uzyskania dokumentu. W wielu punktach paszportowych obsługa klientów została ograniczona lub czasowo wstrzymana.
Stanowisko MSWiA i działania naprawcze
O sytuacji poinformowała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Karolina Gałecka. Jak przekazano, trwają intensywne prace nad przywróceniem pełnej funkcjonalności systemu.
Resort podkreśla, że celem jest jak najszybsze usunięcie awarii i przywrócenie normalnego działania usług. Informacje o postępach publikowane są na bieżąco w mediach społecznościowych, w tym na platformie X.
Czym jest Rejestr Dokumentów Paszportowych
Rejestr Dokumentów Paszportowych funkcjonuje w Polsce od listopada 2022 roku i stanowi kluczowy element cyfryzacji usług publicznych. System umożliwia m.in. sprawdzenie ważności paszportu, zgłoszenie jego utraty czy weryfikację danych osobowych online.
Regularne aktualizacje mają poprawiać bezpieczeństwo i wydajność systemu, jednak – jak pokazuje obecna sytuacja – mogą także prowadzić do przejściowych problemów technicznych.
Obecne zakłócenia mogą wpłynąć na osoby planujące złożenie wniosku o paszport, szczególnie w okresie wzmożonego zainteresowania wyjazdami. Opóźnienia w obsłudze mogą skutkować wydłużeniem czasu oczekiwania na dokument.