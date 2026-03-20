Ogólnopolskie problemy z Rejestrem Dokumentów Paszportowych po aktualizacji systemu w piątek utrudniły składanie wniosków, szczególnie dla dorosłych.

MSWiA zapewnia o intensywnych pracach nad usunięciem awarii i przywróceniem pełnej funkcjonalności.

Rejestr Dokumentów Paszportowych, działający od listopada 2022, jest kluczowy dla cyfryzacji usług, umożliwiając m.in. sprawdzenie ważności paszportu online.

Awaria może wydłużyć czas oczekiwania na paszport.

Utrudnienia w rejestrze paszportów w całym kraju

W piątek w całej Polsce odnotowano problemy z działaniem Rejestru Dokumentów Paszportowych, co przełożyło się na ograniczenia w obsłudze obywateli. Utrudnienia pojawiły się bezpośrednio po przeprowadzeniu aktualizacji systemu, który odpowiada za obsługę spraw paszportowych.

Zakłócenia dotyczą przede wszystkim składania wniosków przez osoby dorosłe, co może powodować opóźnienia w procesie uzyskania dokumentu. W wielu punktach paszportowych obsługa klientów została ograniczona lub czasowo wstrzymana.

Stanowisko MSWiA i działania naprawcze

O sytuacji poinformowała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Karolina Gałecka. Jak przekazano, trwają intensywne prace nad przywróceniem pełnej funkcjonalności systemu.

Resort podkreśla, że celem jest jak najszybsze usunięcie awarii i przywrócenie normalnego działania usług. Informacje o postępach publikowane są na bieżąco w mediach społecznościowych, w tym na platformie X.

Czym jest Rejestr Dokumentów Paszportowych

Rejestr Dokumentów Paszportowych funkcjonuje w Polsce od listopada 2022 roku i stanowi kluczowy element cyfryzacji usług publicznych. System umożliwia m.in. sprawdzenie ważności paszportu, zgłoszenie jego utraty czy weryfikację danych osobowych online.

Regularne aktualizacje mają poprawiać bezpieczeństwo i wydajność systemu, jednak – jak pokazuje obecna sytuacja – mogą także prowadzić do przejściowych problemów technicznych.

Obecne zakłócenia mogą wpłynąć na osoby planujące złożenie wniosku o paszport, szczególnie w okresie wzmożonego zainteresowania wyjazdami. Opóźnienia w obsłudze mogą skutkować wydłużeniem czasu oczekiwania na dokument.

PTNW - Miłosz Bembinow