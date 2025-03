Mark Zuckerberg zapowiada, że Facebook wróci do korzeni. To nowa funkcjonalność, która przypomina o początkach aplikacji

Przez lata tzw. media społecznościowe zmieniły się nie do poznania. Z początku na Facebooku nasz feed składał się głównie z treści, które wrzucali nasi znajomi, z czasem coraz więcej pola zaczęły zajmować reklamy i fanpage, a także miejsca skupiające społeczność, jak np. grupy. Z czasem doszedł również Facebook Marketplace. Tym samym społecznościowa rola social media została umniejszona na rzecz agregacji treści. Wygląda jednak na to, że Facebook umożliwi powrót do korzeni, bez jednoczesnego odcinania się od obecnych funkcjonalności.

Jeszcze w styczniu 2025 roku CEO Mety (właściciela Facebooka) Mark Zuckerberg zapowiedział, że nowe funkcje portalu pozwolą wrócić do tego "jak był pierwotnie używany w przeszłości". Zmiana dotyczy zakładki znajomi, w której do tej pory mogliśmy przejrzeć zaproszenia od znajomych, oraz propozycje osób "które możemy znać". Nowa sekcja będzie wyświetlać teraz tylko i wyłącznie treści od naszych znajomych, zarówno posty, stories, rolki, czy informacje o urodzinach. Tym samym Facebook wraca do korzeni.

Nowa funkcjonalność już jest dostępna. Ale póki co nie wszyscy z niej skorzystają

Karta znajomi dostępna jest w aplikacji mobilnej, obok zakładki, przy naszym feedzie. Możemy ją przypiąć do paska nawigacyjnego, najpierw wchodząc w ikonę trzech pasków, a później w ikonę ustawień. Na razie jednak funkcja jest dostępna jedynie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Póki co Meta nie podaje, kiedy funkcjonalność zostanie wprowadzona w innych krajach. Możemy się jednak spodziewać, że prędzej czy później trafi do Europy.

