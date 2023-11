Powstała Rada Polskich Przedsiębiorców Globalnych

- Polska od 35 lat działa w ramach systemu gospodarki rynkowej, od 19 lat jest członkiem Unii Europejskiej. Pomimo tego nasz kraj rozwija się wolniej niż kraje, które mają znaczącą liczbę rodzinnych firm globalnych, Dane statystyczne potwierdzają, że im więcej rodzinnych firm globalnych posiada dany kraj, tym większa zamożność jego obywateli. Firmy globalne zarabiają pieniądze na rynku globalnym i akumulują je w swoich krajach. Naszym celem jest, aby Polska miała jak najwięcej firm globalnych, co się przełoży na zamożność Polaków. Ponadto dziś o bezpieczeństwie kraju decyduje siła gospodarki – powiedział podczas pierwszej konferencji Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych Ryszard Florek, prezes zarządu FAKRO i przewodniczący Rady Głównej Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych (RGPPG).

Tym, co jednoczy członków Rady, jest jeden wspólny cel – dbanie o polski interes gospodarczy poprzez wzrost konkurencyjności naszej gospodarki i zwiększenie liczby krajowych firm globalnych oraz budowanie dobrego wizerunku Polski i polskiej gospodarki na świecie.

W pozostałym zakresie RPPG stawia na różnorodne wartości oraz otwartość na inne poglądy.

Dziś sytuacja wygląda tak, że rodzinne przedsiębiorstwa rzadko próbują ekspansji na rynki zagraniczne, co wynika m. in. z braku odpowiedniej wiedzy oraz licznych przeszkód natury administracyjnej i prawnej. RPPG zamierza to zmienić, organizacja ma służyć wymianie cennej wiedzy i doświadczeń, a także wspieraniu firm, które chcę spróbować swoich sił poza granicami kraju. Jako obszary priorytetowe wskazano m. in. Unie Europejską i Stany Zjednoczone, ale też coraz istotniejszy obszar Zatoki Perskiej i państw sąsiednich.

Podczas konferencji inaugurującej działalność RPPG obecni byli przedstawiciele firm założycielskiej: Ryszard Florek – Fakro, Adam Sikorski – Unimot S.A. i Katarzyna Dubno – Adamed, a także zarząd RPPG, czyli Grzegorz Piątkowski oraz Michał Broniewicz.

Dla realizacji swoich celów RPPG będzie tworzyć Centra Kompetencji, czyli bazy kontaktów i wiedzy w zakresie biznesu globalnego, będzie zwiększać świadomość ekonomiczną w polskim społeczeństwie, m. in. za pomocą konferencji, szkoleń, debat, wystaw, działać na rzecz zmiany prawa w celu ułatwienia rozwoju polskim przedsiębiorcom.

Do tej pory deklarację przystąpienia do RPPG wypełniły 23 firmy, ale prezes Florek uważa, ze docelowo będzie ich ok. 45. Do współpracy zapraszane są firmy spełniające określone warunki, w tym roczny obrót na poziomie minimum 0, 5 mln zł. Nie jest to jednak „klub milionerów”, kryteria nie będą sztywne, mniejsze firmy mogą liczyć na współpracę z RPPG i zyskać na niej, nawet bez dołączania do Rady.