Pożary psują wakacje turystom. Ceny poszły w górę

Ryzyko pożarów na południu

Najpopularniejsze kierunki podróży od lat to Turcja i Grecja. Dużym zainteresowaniem cieszą się też Hiszpania, Egipt, Tunezja i Włochy. Polacy coraz częściej jeżdżą też do Albanii, ze względu na konkurencyjne ceny. Nadal chętnie podróżujemy do Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry czy na Cypr. Wysoka temperatura i bark opadów to ryzyko wystąpienia pożarów, które niedawno niszczyły greckie wyspy. Jak pisze Business Insider - pożary o tej porze roku nie są czymś nadzwyczajnym. Statystyki na ten temat prowadzi europejski system informacji o pożarach lasów (EFFIS) stworzony przez Komisję Europejską. Największa średnia liczba pożarów w Europie przypada na połowę sierpnia. Sytuacja uspokaja się od drugiej połowy września. W Grecji kumulacja pożarów następuje dwukrotnie, najpierw pod koniec lipca, a największa liczba przypada na końcówkę sierpnia. We Włoszech tegoroczna liczba pożarów zdecydowanie przekroczyła średnią z kilkunastu lat i obecnie zbliża się do maksymalnych poziomów odnotowywanych w historii.

MSZ ostrzega turystów

Ministerstw Spraw Zagranicznych (MSZ) wydaje komunikaty ostrzegają ce turystów. W odniesieniu do Grecji czytamy, że "w sezonie letnim w całym rejonie Morza Śródziemnego utrzymuje się wysokie zagrożenie pożarowe". MSZ radzi, by w trakcie planowania wyjazdu liczyć się z koniecznością nagłej zmiany planów. MSZ zastrzega, że zagrożenie pożarami nie jest ograniczone tylko do terytorium Grecji. Wymienia przy tym także Chorwację, Tunezję czy Turcję. -"Przed wyjazdem koniecznie zarejestruj się w systemie Odyseusz, a także zapisz sobie dane kontaktowe do najbliższej polskiej placówki" — radzi MSZ.

Uwaga na trzęsienia ziemi

W Turcji, oprócz zagrożenia pożarami, mogą wystąpić trzęsienia ziemi. W lutym 2023 przekonali się o tym mieszkańcy prowincji: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye i Şanlıurfa. MSZ ciągle odradza podróże w tamte regiony, o ile nie są konieczne. Podobne ostrzeżenia można przeczytać w odniesieniu do środkowych Włoch (pogranicze regionów Lazio, Marche i Umbria) i Albanii (epicentrum ostatniego dużego trzęsienia z 2019 r. znajdowało się na wybrzeżu, 7 km na północ od portu w Durrës i blisko 30 km na zachód od Tirany), gdzie często występują trzęsienia ziemi. W strefie aktywnej sejsmicznie leży też Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra i Cypr.

Warto kupić ubezpieczenie

Oprócz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczną. Koszt polisy zależy m.in. miejsca i celu wyjazdu , sumy ubezpieczenia czy czasu trwania ubezpieczenia. Koszt polisy dla czteroosobowej rodziny wybierającej się na tygodniowy pobyt do Grecji zaczyna się od 93 zł, chociaż są też oferty za blisko 600 zł. W najtańszej opcji mamy zabezpieczenie w postaci 94 tys. zł kosztów leczenia. Z kolei w najdroższej propozycji jest mowa o kosztach leczenia rzędu 1,2 mln zł - podaje businessinsider.pl. Eksperci sugerują, że optymalnym rozwiązaniem jest ubezpieczenie zapewniające koszty leczenia w kwocie około 282 tys. zł, którego koszty mogą być na poziomie około 215 zł. Z podobnymi cenami musimy się liczyć, planując wyjazd do Turcji. Dla porównania, takie samo ubezpieczenie tygodniowych wakacji w Egipcie kosztowałoby czteroosobową rodzinę około 315 zł.

