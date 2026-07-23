Emerytura coraz później. Polacy zostają w pracy

Choć ustawowy wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, dla wielu osób to już tylko punkt orientacyjny. Z najnowszego Bilansu Kapitału Ludzkiego przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że coraz więcej Polaków planuje pracować znacznie dłużej.

Badanie pokazuje też niepokojący trend. Nawet 20-30 proc. Polaków nie ma pojęcia, kiedy zakończy swoją karierę zawodową. Co zaskakujące, problem dotyczy również osób, które już zbliżają się do wieku emerytalnego.

Wśród mężczyzn w wieku 60-64 lata aż 17 proc. nie wie, kiedy przejdzie na emeryturę. Podobnie jest w przypadku kobiet między 50. a 59. rokiem życia. Tam odsetek niezdecydowanych sięga 21 proc.

Decyzja może kosztować tysiące złotych

Eksperci przypominają, że termin przejścia na emeryturę ma ogromne znaczenie dla wysokości przyszłego świadczenia. Nieprzypadkowo lipiec od lat jest jednym z najpopularniejszych miesięcy składania wniosków emerytalnych.

Powód jest prosty. Dzięki corocznej waloryzacji składek wiele osób może otrzymać wyższą emeryturę niż w przypadku złożenia dokumentów miesiąc wcześniej. To pokazuje, że odpowiedni moment zakończenia pracy może przełożyć się na konkretne pieniądze.

– Moment przejścia na emeryturę wciąż traktowany jest przez wielu Polaków jako wydarzenie, a nie proces wymagający wcześniejszego przygotowania – podkreśla prof. Jolanta Perek-Białas z Uniwersytetu Jagiellońskiego na łamach portalu wnp.pl.

Praca do 69. roku życia staje się normą

Badania pokazują, że wielu seniorów nie kończy aktywności zawodowej wraz z uzyskaniem prawa do emerytury. Wręcz przeciwnie.

Aż 26 proc. kobiet w wieku 60-64 lata oraz 17 proc. mężczyzn między 65. a 69. rokiem życia jednocześnie pobiera emeryturę i pracuje. Dla części z nich to sposób na zwiększenie dochodów, dla innych możliwość pozostania aktywnym i utrzymania kontaktów z ludźmi.

Najczęściej na dłuższą pracę decydują się osoby z wyższym wykształceniem, przedsiębiorcy oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze.

Nie tylko pieniądze decydują

Choć wysokość emerytury pozostaje najważniejszym argumentem dla wielu mężczyzn, kobiety częściej wskazują inne powody pozostawania na rynku pracy. Chodzi przede wszystkim o kontakty społeczne i poczucie, że nadal robią coś potrzebnego.

Eksperci zwracają uwagę, że emerytura przestaje być postrzegana jako całkowite wycofanie się z życia zawodowego. Coraz częściej staje się nowym etapem, który można łączyć z pracą na część etatu lub prowadzeniem własnej działalności.

Emerytura to nie koniec aktywności

Z badania wynika również, że seniorzy nie zamierzają rezygnować z aktywnego życia. Blisko 80 proc. respondentów deklaruje, że mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal czuje się potrzebna innym ludziom.

To sygnał, że Polacy zmieniają podejście do starości. Emerytura coraz rzadziej oznacza wyłącznie odpoczynek. Dla wielu staje się początkiem nowego rozdziału, w którym nadal jest miejsce na pracę, rozwój i aktywność społeczną.

Polska wieś w czasach PRL. Ciężka praca, trudne życie i małe zmiany