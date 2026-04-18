Dlaczego dziennikarze i samozatrudnieni mogą liczyć na głodowe emerytury

Jakie dokumenty ZUS naprawdę potrzebuje – i dlaczego świadectwa pracy to za mało

Co zrobić, gdy zakład pracy już nie istnieje

Ile trwa przyznanie emerytury i dlaczego aż tak długo

Prognoza ZUS: 200 złotych. Reakcja? Metoda Scarlett O'Hary

Wszystko zaczęło się od prognozy. Gieno Mientkiewicz (66), dziennikarz z wieloletnim stażem (publicysta kulinarny, bloger, konferansjer, promotor polskiej żywności), usłyszał od znajomych, że ich przewidywana emerytura z ZUS wynosi kilkaset złotych. Kiedy sam sprawdził swoje wyliczenia – zobaczył 200 złotych.

– Zastosowałem metodę Scarlett O'Hary z Przeminęło z wiatrem. Jutro o tym pomyślę – wspomina.

Nie pomyślał od razu. I właśnie to był pierwszy błąd.

Strona internetowa ZUS okazała się mało czytelna dla kogoś, kto podchodzi do tematu po raz pierwszy. Pierwsza wizyta w urzędzie też niewiele wyjaśniła. Urzędniczka powtórzyła to, co można wyczytać w internecie.

Samozatrudnienie i składki ZUS – pułapka dla dziennikarzy

Skąd tak niska emerytura? Odpowiedź tkwi w realiach polskich mediów lat 90.

– Kiedy pracowałem w nowopowstających wolnych mediach, pracodawcy wypychali nas na samozatrudnienie. Sam sobie płać ZUS i VAT, a na wypłatę czekaj nawet pół roku – tłumaczy Mientkiewicz.

Dziennikarze, żeby przeżyć, płacili państwu jak najmniej. Oznaczało to minimalne składki emerytalne. Efekt widać dziesiątki lat później – na wydruku z ZUS.

To problem, który dotyczy dziś nie tylko dziennikarzy. Freelancerzy („wolni strzelcy”), przedsiębiorcy, osoby na umowach o dzieło – wszyscy mogą znaleźć się w podobnej sytuacji.

Świadectwa pracy to za mało. ZUS potrzebuje list płac

Mientkiewicz zebrał świadectwa pracy z okresu sprzed 1999 roku, kiedy ZUS nie był jeszcze zdigitalizowany. Wydawało mu się, że jest przygotowany.

Nie był.

– Pani w okienku rozjaśniła mi w głowie – przyznaje. – Wytłumaczyła, że czeka mnie sporo pracy. Same świadectwa to zbyt mało. ZUS musi mieć coś w rodzaju list płac i poświadczenia odprowadzonych składek.

To kluczowa informacja dla każdego, kto planuje przejście na emeryturę. Świadectwo pracy potwierdza zatrudnienie. Nie potwierdza wysokości składek.

Co zrobić, gdy firma już nie istnieje? ZUS ma procedury na takie przypadki i zazwyczaj sobie radzi. Gorzej radzi sobie z komunikacją wewnętrzną.

Komunikacja wewnątrz ZUS: dokumenty krążą miesiącami

To jeden z najbardziej frustrujących aspektów całej historii. Poświadczenia składek z firm, które Mientkiewicz prowadził – z okresu już po cyfryzacji ZUS – zamiast trafić szybko do akt, krążyły wewnątrz urzędu przez wiele miesięcy.

– Co mogłem sam uzyskać w ustawowym terminie 30 dni, ZUS od oddziałów ZUS-u dostawał po wielu miesiącach i ponagleniach – mówi.

Rada jest jedna: nie czekaj, aż urząd sam sobie dostarczy potrzebne dokumenty. Zadbaj o to wcześniej i samodzielnie. Im bliżej emerytury, tym ważniejsze, żeby mieć własne kopie dokumentów finansowych z każdego miejsca zatrudnienia.

Błąd w nazwisku i procedura udowodnienia, że „ja to ja”

Jakby problemów było mało, pierwszy zakład pracy Mientkiewicza zrobił błąd w nazwisku w kartotece. I powielał go przez lata.

Efekt? Konieczność udowodnienia własnej tożsamości. Dodatkowe miesiące oczekiwania.

Przez cały ten czas na konto wpływało 564 złotych miesięcznie. Emeryt zdążył odebrać nawet trzynastkę, zanim sprawa ruszyła z miejsca.

Po dziewięciu miesiącach: emerytura powyżej 2000 złotych

– Po dziewięciu miesiącach nastąpił poród – mówi Mientkiewicz z ironią.

Emerytura wzrosła do kwoty wyraźnie powyżej 2000 złotych netto. Nie jest wysoka, ale – jak przyznaje – wystarcza na domowe wydatki. ZUS wypłacił także wyrównanie za 9 miesięcy.

Czy wszystkie składki zostały uwzględnione? Tego nasz rozmówca nie wie do dziś.

– Co, gdzie i ile – jeden święty Antoni chyba wie – podsumowuje.

Co zapamiętać? Kluczowe wnioski dla przyszłych emerytów

Historia Gieno Mientkiewicza to nie wyjątek. To schemat, który powtarza się u wielu osób wchodzących w wiek emerytalny bez wcześniejszego przygotowania.

Kilka wniosków, które warto wyciągnąć:

Sprawdź prognozę emerytalną w ZUS wcześniej – najlepiej kilka lat przed planowanym przejściem na emeryturę.

– najlepiej kilka lat przed planowanym przejściem na emeryturę. Zbierz nie tylko świadectwa pracy , ale też dokumenty potwierdzające wysokość wynagrodzenia i odprowadzonych składek.

, ale też dokumenty potwierdzające wysokość wynagrodzenia i odprowadzonych składek. Jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą lub byłeś udziałowcem spółki, sam skompletuj poświadczenia składek – nie czekaj, aż ZUS załatwi to wewnętrznie.

Błędy w dokumentach pracowniczych mogą kosztować miesiące oczekiwania i setki złotych miesięcznie.

Emerytura to nie jest coś, o czym można myśleć jutro – jak Scarlett O'Hara. Im wcześniej zaczniesz, tym mniej nieprzyjemnych niespodzianek.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025