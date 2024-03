Pracownicy tymczasowi wspomogą handel przed Wielkanocą. Jaką dniówkę dostaną za wykładanie towarów na półki i siedzenie za kasą?

Tusk znów podniesie wiek emerytalny? Minister: “My to zrozumieliśmy”

Dla wielu firm okres przedświąteczny jest bardzo gorący. W wielu przypadkach trzeba czasowo powiększyć załogę. Według raportu Tikrow "Rynek pracowników szeregowych. Perspektywa dla retailu, produkcji i logistyki" aż 56 proc. firm planuje zwiększyć zatrudnienie przed świętami, a co druga skorzysta w tym celu z pomocy agencji pracy. W sektorze produkcyjnym takie potrzeby zgłasza aż 62 proc. firm i co druga firma handlowa oraz logistyczna. Na jakie stanowiska jest najwięcej ofert pracy? To m.in. pracownik sklepu, pakowacz, magazynier.

Ile można zarobić, podejmując się pracy w okresie przedświątecznym? Za wykładanie towaru w dyskoncie firmy płacą 34 zł za godzinę, co daje kwotę 270 zł za dzień pracy. Kasjerom proponuje się stawkę rzędu 35 zł za godzinę, czyli 280 zł za dzień pracy. Jako magazynier można zarobić 34 zł za godzinę, ale tam dzień pracy może wynosić 12 godzin, co daje dzienną stawkę ponad 400 zł.

Co ciekawe, taka forma zatrudnienia ma wielu zwolenników. Raport Tikrow wskazuje, że dla 59 proc. ankietowanych ten sposób zarobkowania stanowi dodatkowe źródło dochodu.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.