Kto nie straci 800 plus? Rodzice muszą złożyć wniosek

Wielkanoc 2024 - rekordowe ceny chrzanu

Podwyżek cen żywności możemy się spodziewać tuż po Wielkanocy. Od 1 kwietnia przestaje obowiązywać zerowy VAT na żywność, stawka wraca do 5 proc. Więcej zapłacimy za pieczywo, jaja, mięso na obiad, mleko, warzywa i owoce. Ale już i tak jest drogo. Jak podaje ”Fakt” wyjątkowo szokujące są ceny chrzanu.

Ceny chrzanu od rolnika

W internecie znajdziemy dużo ofert kupna chrzanu od rolników. Pojawiają się rekordowe ceny - nawet 37 zł za kilogram. Inna oferta to 35 zł/kg, ale trzeba doliczyć koszty przesyłki. W okolicach Rzeszowa można kupić ekologiczny korzeń za 25 zł. Tanie jest w przypadku zakupu ilości hurtowych, tu możemy kupić chrzan za 12 zł/kg.

Ile kosztuje chrzan w supermarketach i na giełdzie w Broniszach?

Rok temu w Auchan kilogram chrzanu kosztował 19,99 zł, teraz jest droższy o 3 zł. Za chrzan tarty w słoiku marki Krakus (190 g) zapłacimy w Auchan 3,98 zł. To nawet o 1 gr mniej jak rok temu. Taka sama ilość chrzanu ostrego Veres kosztuje 8,69 Jak podaje "Fakt", aktualne ceny krajowego chrzanu w podwarszawskich Broniszach wahają się od 14 do 16 zł. Jeszcze dwa lata temu hurtownicy chcieli za kilogram od 9 do 12 zł.

QUIZ PRL. Zakupy i handel w PRL Pytanie 1 z 15 Aby w 1976 roku kupić cukier należało posiadać: 18 lat przy sobie dowód osobisty kartki żywnościowe Dalej