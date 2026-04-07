Oprogramowanie zatrzymało nowoczesne urządzenia

„Miała być poprawa działania urządzeń, a wyszła prawdziwa katastrofa” - alarmują właściciele nowoczesnych pralek. „Technologia zawiodła. Pralki przestały prać” – wyjaśniają.

Wielu z nich przeciera oczy ze zdumienia nie mogąc znaleźć najważniejszego przycisku. Aktualizacja oprogramowania sprawiła, że z panelu sterowania zniknął „start”.

Drogie urządzenia stoją bezczynnie, a obok nich czeka sterta brudnych ubrań.

Użytkownicy szukali porad w internecie

"Problem dotyczy inteligentnych pralek z serii Samsung Bespoke" – informują internauci. W mediach społecznościowych pojawiła się fala zgłoszeń od użytkowników.

"Aktualizacja, która miała usprawnić działanie urządzeń, przyniosła odwrotny efekt" - zaznaczają. A teraz po instalacji nowego oprogramowania nie można włączyć prania.

Użytkownicy próbują ratować sytuację

Zaskoczeni właściciele sprzętu zaczęli szukać rozwiązania na własną rękę. Jedni użytkownicy wysyłali drugim instrukcje naprawy domowymi sposobami. W niektórych przypadkach pomogła zmiana motywu interfejsu w urządzeniu.

Inni musieli kilka razy przywracać ustawienia fabryczne, zanim pralka wróciła do normalnej pracy.

Taki manewr ma jednak swoją cenę. Przywrócenie ustawień fabrycznych oznacza utratę zapisanych konfiguracji i konieczność ponownego ustawiania wszystkich funkcji. A to dla wielu użytkowników spory problem.

Inteligentny dom i inteligentne kłopoty

Na tym nie kończą się problemy użytkowników. Sprawa pokazuje też ciemną stronę nowoczesnych urządzeń. Dzisiejsze sprzęty AGD coraz częściej działają jak smartfony i regularnie dostają aktualizacje systemu. Każda taka zmiana może jednak przynieść błędy.

W przypadku pralek problem jest wyjątkowo odczuwalny. Jeśli urządzenie traci podstawową funkcję, po prostu nie da się z niego korzystać. Starsi użytkownicy wspominają, że jeszcze kilka lat temu pralki działały bez żadnych aktualizacji i internetowych poprawek.

To nie pierwszy taki przypadek

Niestety, nie jest to też pierwszy raz, gdy użytkownicy sprzętu tej marki narzekają na skutki aktualizacji. W ubiegłym roku właściciele lodówek Samsung Family Hub alarmowali, że po aktualizacji ich urządzenia zostały dosłownie zasypane reklamami, których nie dało się łatwo wyłączyć.

Podobne problemy zgłaszali też wcześniej użytkownicy smartfonów tej firmy. Po instalacji nowego systemu część urządzeń wpadała w pętlę restartów, a jedynym ratunkiem było przywrócenie ustawień fabrycznych.

PTNW - Miłosz Bembinow