Prawie 3 tys. zł dodatku za inflację. Kto dostanie pieniądze?

Rząd w Niemczech zatwierdził pakiet ulg, który pozwoli firmom na opłacanie nieopodatkowanego dodatku o wartości 600 euro (ok. 2800 zł). Co więcej, jeśli firmę na to stać, będzie mogła wypłacić nawet 3 tys. euro dodatku (ok. 14 tys. zł) bez płacenia podatku. Pozwolono również na wynagrodzenie pracowników premią rzeczową.