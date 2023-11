Prawie 5000 zł pensji dla policjantów! Brakuje chętnych do pracy

Jakie dodatki dla mundurowych?

Funkcjonariusze mogą liczyć na nagrody nagrody roczne (tzw. trzynastka), motywacyjne i jubileuszowe. Inne dodatki finansowe to tzw. mundurówka (dostają ją ci policjanci, którym nie wydano pełnego umundurowania), dopłaty do wypoczynku, dojazdów i za brak mieszkania. Uposażenie rośnie w miarę stażu, za który przysługuje dodatek stażowy, a także - w przypadku awansu - za stopień. Co równie ważne, policjantom emerytura przysługuje po 25 latach służby.

Portal policja.pl podaje zarobki policjantów.

kursant (3,8 tys. osób) - 3539 zł netto (do ukończenia trwającego 6,5 miesiące szkolenia zawodowego, o którym dalej)

policjant (13,8 tys. osób) - 4474 zł netto

referent (18,2 tys. osób) - 4908 zł netto

detektyw/asystent (28 tys. osób) - 5320 zł netto

specjalista/asystent (19,5 tys. osób) - 5887 zł netto

Jeśli ktoś awansuje na stanowiska kierownicze, może liczyć na lepsze zarobki:

kierownik referatu (981 osób) - 6048 zł netto

ekspert (6 tys. osób) - 6910 zł netto

komendant powiatowy, miejski, rejonowy - 9135 zł netto

komendant wojewódzki - 11 704 zł netto

zastępca komendanta głównego - 16 462 zł netto

komendant główny - 17 865 zł netto

Do policji bez matury

Trzeba mieć polskie obywatelstwo, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo (czyli można mieć wyroki np. za wykroczenia drogowe), a jeśłi ktoś ma maturę policja zapewnia możliwość rozpoczęcia studiów I stopnia na kierunku Nauka o Policji; studia umożliwiają awans na wyższe stopnie). Ponadto należy mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej. Konieczna będzie również kwalifikacja w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Po przyjęciu do służby rekrut udaje się na trwające około 6,5 miesiąca szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policyjnych. Po zakończeniu szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, świeżo upieczony policjant zostaje czasowo oddelegowany do pełnienia służby w oddziale prewencji. Po zakończeniu delegacji do prewencji policjant trafia do służby w wybranej przez niego wcześniej jednostce i rozpoczyna regularną, etatową pracę.

