Premier oficjalnie zapowiedział przyjęcie euro! Padła data 2030 rok

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-10-13 9:58

Nowy rząd zapowiada, że euro zastąpi forinta. Zgodnie z planem premiera Węgier Pétera Magyara, proces przyjęcia euro przez Węgry ma zakończyć się do 2030 r. Największą przeszkodą jest jednak deficyt budżetowy, sięgający 7,5 proc. PKB, który trzeba zredukować o ponad połowę.

Premier oficjalnie zapowiedział przyjęcie euro! Padła data 2030 rok
Autor: Pixabay.com
  • Węgry, pod wodzą premiera Pétera Magyara, planują przyjąć euro do 2030 roku, kończąc tym samym erę forinta.
  • Największą przeszkodą jest wysoki deficyt budżetowy (7,5% PKB), który musi zostać obniżony o ponad połowę do poziomu poniżej 3 proc. PKB.
  • Rząd zamierza osiągnąć oszczędności m.in. poprzez eliminację zawyżonych kontraktów publicznych i wprowadzenie nowych podatków dla najbogatszych, jednocześnie utrzymując popularne dopłaty.
  • Analitycy przewidują, że Węgry mogłyby wejść do strefy euro najwcześniej w 2033 roku, a sukces zależy od szybkiej konsolidacji fiskalnej, co może pozytywnie wpłynąć na rynek akcji.

Nowy rozdział bez Orbána: plan na przyjęcie euro przez Węgry

Po 16 latach rządów Viktora Orbána, Węgry wkraczają w nową erę polityczną i gospodarczą. Nowy premier, Péter Magyar, stawia sobie za cel nie tylko naprawę relacji z Unią Europejską, ale także wprowadzenie kraju do strefy euro. Jak informuje agencja Bloomberg, rząd zobowiązał się do spełnienia kryteriów koniecznych do przyjęcia euro przez Węgry do 2030 roku. Inwestorzy z entuzjazmem zareagowali na te zapowiedzi, licząc na stabilizację i ograniczenie ryzyka kursowego.

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Głównym wyzwaniem na drodze do porzucenia węgierskiego forinta jest fatalny stan finansów publicznych. Deficyt budżetowy sięga 7,5 proc. PKB, co jest jednym z najwyższych wskaźników w UE, podczas gdy kryteria z Maastricht wymagają zejścia poniżej 3 proc. Rząd zamierza szukać oszczędności, eliminując zawyżone kontrakty publiczne, które zdaniem nowych władz trafiały do otoczenia Viktora Orbána. Jednocześnie planowane jest wprowadzenie podatku majątkowego oraz podatku od wyprowadzania kapitału z kraju. Premier Magyar zapowiada jednak, że nie zrezygnuje z popularnych dopłat do energii i zwiększy wydatki na zdrowie oraz edukację.

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