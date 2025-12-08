Terminy wypłaty emerytur w grudniu 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych standardowo wypłaca emerytury w sześciu terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jednak grudzień 2025 roku jest wyjątkowy. Zgodnie z przepisami, jeśli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy (weekend lub święto), ZUS ma obowiązek przelać pieniądze w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tę datę. To rozwiązanie techniczne ma ułatwić seniorom zarządzanie finansami w okresie świątecznym.

Kto otrzyma wcześniejszy przelew w grudniu?

Zmiany w harmonogramie obejmą cztery z sześciu terminów wypłat:

6 grudnia (sobota) - wypłata została zrealizowana już 5 grudnia (piątek).

20 grudnia (sobota) - świadczenia trafią na konta 19 grudnia (piątek).

- świadczenia trafią na konta (piątek). 25 grudnia (Boże Narodzenie) - ze względu na Boże Narodzenie, które w 2025 roku wypada w czwartek, seniorzy z tym terminem otrzymają swoje pieniądze najpóźniej 23 grudnia (wtorek) , a w niektórych przypadkach nawet 22 grudnia. To oznacza, że środki trafią na ich konta jeszcze przed Wigilią, co z pewnością będzie dużym wsparciem w okresie świątecznych wydatków.

1 stycznia 2026 roku (Nowy Rok) - ponieważ Nowy Rok jest dniem ustawowo wolnym od pracy, ZUS wypłaci styczniowe świadczenia już 31 grudnia 2025 roku (środa). Dzięki temu część seniorów otrzyma w grudniu dwa przelewy: jeden za grudzień, a drugi, "przyspieszony", za styczeń.

Terminy wypłat przypadające na 1, 10 i 15 grudnia pozostają bez zmian, ponieważ wypadają w dni robocze.

"15. emerytura" w grudniu?

W ostatnich dniach pojawiają się informacje o "15. emeryturze" w grudniu. Należy jednak podkreślić, że nie jest to dodatkowe świadczenie, a jedynie wcześniejsza wypłata emerytury styczniowej. Osoby, które otrzymają dwa przelewy w grudniu (jeden za grudzień, drugi za styczeń), nie dostaną dodatkowych środków, a jedynie styczniowe świadczenie z wyprzedzeniem. W styczniu 2026 roku nie otrzymają już wtedy kolejnego przelewu. Mimo to, wcześniejsza wypłata może być odczuwalna jako "dodatkowy" zastrzyk gotówki w okresie świątecznym, co pozwoli na spokojniejsze przygotowania do Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Wcześniejsza wypłata emerytury w styczniu 2026

Seniorzy, którzy dostają emeryturę 6. dnia miesiąca, otrzymają swoje świadczenie tuż po Nowym Roku, ale również wcześniej niż zwykle. Dlaczego? 6 stycznia 2026 roku wypada w sobotę, zatem emeryci dostaną swoje świadczenie najpóźniej w piątek, 5 stycznia 2026 roku.