Prezes BGK: Walka z inflacją i skutkami spowolnienia gospodarczego. To lista wyzwań na 2023

Wyzwania na 2023. Walka z inflacją i spowolnieniem gospodarczym

"Na liście wyzwań na rok 2023 obok walki z inflacją jest zapobieganie skutkom spowolnienia gospodarczego. Dla nas, dla banku rozwoju, ważne jest, aby zatrzymało ono realizacji strategicznych projektów, ważnych z punktu widzenia długookresowego i zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Przeznaczenie 1 proc. PKB na inwestycje w średnim i długim okresie przełoży się na wygenerowanie do 2,5 proc. PKB" - podkreśliła Beata Daszyńska-Muzyczka we wtorkowym wydaniu "Pulsu Biznesu".

Dlatego - jak dodała - tak ważny jest Program Inwestycji Strategicznych, którego BGK jest operatorem, i w którym przeznaczono już dofinansowanie dla 99 proc. samorządów, dla ponad 11 tys. inwestycji o wartości przekraczającej 63 mld zł.

Transformacja i bezpieczeństwo energetyczne

Zdaniem prezes BGK, istotne będą projekty związane z transformacją i bezpieczeństwem energetycznym. Podkreśliła, że priorytetem powinna być też energooszczędność. "Widzę tu ogromny potencjał dla przyspieszenia inicjatyw w budowanej przez BGK platformie 3W (woda, wodór, węgiel)" - przyznała.

"W ujęciu globalnym najważniejsze wydaje się wsparcie żywnościowe dla krajów Południa. Mierzą się one teraz nie tylko ze skutkami kryzysu klimatycznego, ale także ze skutkami wojny toczonej w spichlerzu świata. Jako część globalnej, bogatej Północy nie możemy pozostawać obojętni na te wyzwania" - podkreśliła Beata Daszyńska-Muzyczka.

Wsparcie militarne Ukrainy i odbudowa ukraińskiej gospodarki

Jak dodała, razem z sojusznikami z NATO "wspieramy i, mam nadzieję, dalej będziemy wspierać Ukrainę militarnie, co jest zgodne z najlepiej pojętym interesem naszego własnego bezpieczeństwa. Będziemy też budować własne zdolności obronne" - zwróciła uwagę prezes BGK.

Jednocześnie - jak dodała - "musimy też przygotować się na uczestnictwo we wspólnym powojennym projekcie odbudowy zdewastowanej ukraińskiej gospodarki". "Trzeba tworzyć własne zasoby, technologie i kompetencje. Budować relacje i włączać się w kształtowanie mechanizmów realizacji przyszłych projektów. To dla nas ogromna szansa, ale by ją wykorzystać, musimy się przygotować w sposób systematyczny i skoordynowany" - wyjaśniła. Jej zdaniem to trzeba robić już dziś.

