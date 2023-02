Prezes ZUS podała nowe terminy wypłat 500 plus. Warto się spieszyć z wnioskiem!

Można składać wnioski o nowe 500 plus

Wnioski do ZUS o świadczenie wychowawcze rodzina 500 plus na nowy okres świadczeniowy (od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku) można składać już od 1 lutego. Jak podaje ZUS, do tej pory złożono ponad 1,2 mln wniosków o świadczenie, które zostało już przyznane na ponad 1 mln dzieci.

- Podobnie jak w ubiegłym roku wnioski o świadczenie składane są jedynie drogą elektroniczną. To ogromne ułatwienie dla rodziców i opiekunów. Mogą oni starać się o środki 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Nie muszą zwracać uwagi na godziny otwarcia i zamknięcia urzędów - tłumaczy prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Prezes ZUS zachęca do składania wniosków w terminie

Jak wyjaśnia prezes ZUS, jeśli beneficjent złoży wniosek o świadczenie do 30 kwietnia 2023 roku, wypłata 500 plus zostanie zrealizowana do 30 czerwca 2023 roku. Jeśli jednak złoży wniosek dopiero w maju, to ZUS świadczenie zrealizuje do 31 lipca, z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca. W przypadku złożenia wniosku w czerwcu, świadczenie z wyrównaniem od czerwca będzie wypłacone do 31 czerwca.

Dla przypomnienia, świadczenie przysługuje na każde dziecko do momentu ukończenia przez nie 18. roku życia. Wniosek do ZUS można złożyć tylko drogą elektryczną, przez aplikację mobilną mZUS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia, lub bankowość elektroniczną. W przypadku rodzin zastępczych wniosek powinien być złożony przez portal PUE ZUS wnioskiem SW-O.

