Spadek dobrostanu finansowego w starszym wieku przyspiesza starzenie się pamięci: Badanie na 7676 osobach 50+ wykazało, że pogorszenie sytuacji finansowej wiąże się z niższymi wynikami pamięci.

Pogorszenie finansowe o jeden punkt w indeksie odpowiadało pogorszeniu pamięci o 5 dodatkowych miesięcy starzenia się rocznie: To konkretny dowód na silny związek między finansami a funkcjami poznawczymi.

Najsilniejszy związek zaobserwowano u osób powyżej 65 roku życia: Ta grupa jest szczególnie narażona, ponieważ ma ograniczone możliwości poprawy swojej sytuacji finansowej.

Wsparcie finansowe może chronić przed demencją: Wyniki sugerują, że polityka społeczna wspierająca osoby starsze finansowo może pomóc w zachowaniu zdrowia poznawczego.

Jak problemy finansowe wpływają na pamięć?

Pogarszająca się sytuacja finansowa ma bezpośredni związek z szybszym starzeniem się pamięci, zwłaszcza u osób po 50. roku życia. Do takich wniosków doszli naukowcy z Columbia University Mailman School of Public Health, Northwestern University oraz Boston University School of Public Health. To jedno z pierwszych badań, które tak dogłębnie analizuje, jak stan naszego portfela wpływa na sprawność poznawczą. Jak zauważa dr Adina Zeki Al Hazzouri, profesor nadzwyczajny epidemiologii w MSPH i główna autorka badania, „dobrostan finansowy to nowy czynnik ekonomiczny determinujący zdrowie, który może być związany ze starzeniem się funkcji poznawczych”. Wyniki są konkretne. Populacja doświadczająca znacznego pogorszenia sytuacji finansowej wykazywała pogorszenie pamięci odpowiadające około pięciu dodatkowym miesiącom starzenia się rocznie. Co ciekawe, badanie nie wykazało, by poprawa sytuacji finansowej w równie wyraźny sposób poprawiała wyniki poznawcze.

Na czym polegało badanie amerykańskich naukowców?

Badacze wzięli pod lupę dane zbierane przez dekadę, od 2010 do 2020 roku, w ramach projektu Health and Retirement Study. Przeanalizowali informacje dotyczące 7676 dorosłych Amerykanów w wieku powyżej 50 lat. Kluczowe było sprawdzenie, jak status finansowy na przestrzeni czterech lat wpływał na funkcjonowanie pamięci w ciągu kolejnych czterech lat. Aby to zmierzyć, stworzyli specjalny, ośmiopunktowy wskaźnik dobrostanu finansowego. Nie uwzględniał on jedynie suchych liczb, jak dochody, ale też czynniki psychospołeczne. Chodziło o stres związany z pieniędzmi, poczucie niezadowolenia z własnych finansów czy trudności z opłacaniem bieżących rachunków. Dzięki temu udało się uzyskać pełniejszy obraz sytuacji materialnej badanych

Dlaczego bieda postarza mózg?

Związek między finansami a mózgiem może wydawać się zaskakujący, ale autorzy badania wskazują na kilka możliwych przyczyn. Przede wszystkim, kłopoty finansowe to źródło chronicznego stresu, który ma destrukcyjny wpływ na cały organizm, w tym na zdrowie poznawcze. Po drugie, osoby z ograniczonym budżetem często mają gorszy dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej i pełnowartościowego jedzenia. Trzeci czynnik to ograniczone kontakty społeczne – brak pieniędzy na spotkania czy hobby może prowadzić do izolacji, która również negatywnie odbija się na sprawności umysłowej. Niższy średni poziom dobrostanu finansowego i pogarszająca się sytuacja finansowa były konsekwentnie powiązane z gorszą funkcją pamięci i przyspieszonym spadkiem. Efekt ten był najsilniej widoczny w grupie osób po 65. roku życia, które mają mniejsze możliwości odbudowania swojej stabilności finansowej i są zależne od stałych dochodów, jak emerytura.

