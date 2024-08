Producent Paluszków Beskidzkich wznawia działalność

Pożar w fabryce paluszków

Co z fabryką Paluszków Beskidzkich? Czy udało się uruchomić produkcję po poważnym pożarze fabryki Aksam w Malcu, który wybuchł w nocy z 12 na 13 lipca 2024 roku? Wszystko wskazuje na to, że maszyny ruszyły i nie ma obaw o to, że na rynku zabraknie Paluszków Beskidzkich. Wznowiono produkcję w najmniej zniszczonej hali. Hale produkcyjne budowane są w taki sposób, by w razie pożaru zamknęły się grodzie przeciwpożarowe odcinające od ognia kolejne elementy konstrukcji. Wygląda na to, że w tym przypadku w momencie pożaru wszystko zadziałało jak należy, co znacznie zmniejszyło zakres szkód. Dzięki temu po miesiącu od tragicznego zdarzenia można wznowić produkcję słonych przekąsek. .Po wybuchu pożaru prezes firmy Adam Klęczar zadeklarował publicznie, iż żaden pracownik nie zostanie zwolniony czy nie otrzyma wynagrodzenia za czas przestoju. – W naszej firmie zawsze na pierwszym miejscu stawialiśmy człowieka i to się nie zmieni – mówił po pożarze, cytowany przez media, Adam Klęczar.

Paluszki Beskidzkie na celowniku oszustów

Choć firma poniosła ogromne straty w związku z pożarem, to nie organizowała żadnych zbiórek w sieci. Na stronie firmy czytamy, że w internecie i przestrzeni publicznej zaczęły pojawiać się zbiórki mające na celu wsparcie Aksam czy p. Adama Klęczara – prezesa i właściciela firmy. "Chcemy poinformować, że żadna z nich nie jest oficjalna i prowadzona przez nas. Jako firma nie organizujemy zbiórek. W związku z tym prosimy o zachowanie ostrożności i niewpłacanie datków na cele charytatywne związane z naszą firmą" - ostrzega zarząd firmy.

Firma Aksam powstała w 1993 roku w Osieku jako małe rodzinne przedsiębiorstwo z małą przydomową linią produkcyjną paluszków. Obecnie to dwa zakłady produkcyjne i zatrudnia ponad 500 pracowników. Sprzedaje swoje produkty nie tylko w całej Polsce, ale eksportuje je także do 29 krajów świata. Firma Aksam jest znana głównie z Paluszków Beskidzkich, ale i innych słonych przekąsek. Firma podkreśla, że wprowadziła na polski rynek paluszki serowo-cebulowe.