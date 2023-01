i Autor: pixabay

Edukacja w Polsce

Profesorowie z podwyżkami! Wzrosło minimalne wynagrodzenie zasadnicze profesora uczelni publicznej

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że od 1 stycznia 2023 roku do 7210 zł zwiększyła się wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego profesora w uczelni publicznej. To wzrost o ok. 12,5 proc.