RPP w styczniu zmieni stopy procentowe? Oto, co nas czeka

Dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Co ze stopami procentowymi?

W poniedziałek rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. W ubiegłym roku RPP dwa razy obniżyła stopy procentowe – we wrześniu i w październiku, łącznie o 1 pkt. proc. W efekcie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 5,75 proc.

"Po zaskakująco niskim odczycie grudniowej inflacji nie zmieniamy naszych oczekiwań co do decyzji RPP na styczniowym posiedzeniu. Sądzimy, że stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie" – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski.

Co może skłonić do obniżki stop procentowych?

"Jednak kolejne niższe od oczekiwań odczyty inflacji na pewno będą wzbudzać wśród członków RPP wątpliwości co do utrzymywania stóp oraz zachęcać do dyskusji na temat ich obniżek" – dodał.

W piątek GUS opublikował szybki szacunek inflacji w grudniu, według którego wskaźnik ten obniżył się do 6,1 proc. z 6,6 proc. w listopadzie. Ten wynik był niższy od prognoz ekonomistów, którzy spodziewali się spadku do 6,5 proc. Również wiceprezes NBP Marta Kightley podczas omawiania na sejmowej Komisji Finansów Publicznych "Założeń polityki pieniężnej na rok 2024" pod koniec grudnia powiedziała, że "w pierwszych miesiącach roku inflacja może być niższa niż prognozowano w listopadowej projekcji NBP".

Optymistyczna prognoza w kwestii inflacji

"My również prognozujemy dalszą wyraźną dezinflację co najmniej do końca I kwartału. Sądzimy, że w marcu inflacja obniży się nawet do 3 proc. r/r, czyli znajdzie się w paśmie dopuszczalnych wahań od celu inflacyjnego (2,5 proc. +/- 1 pkt. proc. - PAP). Jednak dalsza ścieżka inflacyjna będzie mocno zależeć od czynników regulowanych, konkretnie od kwestii utrzymania zerowego VAT na żywność i dalszego mrożenia cen energii" – dodał ekonomista Banku Pekao.

Wygaszanie osłon na żywność i energię. Ceny wzrosną

Obniżona, zerowa stawka VAT na żywność ma według obecnych przepisów obowiązywać do końca pierwszego kwartału 2024 r., zaś zamrożenie cen energii, ciepła i gazu ma potrwać do końca czerwca 2024 r.

"Potencjalny spadek inflacji w granice dopuszczalnego poziomu odchyleń od celu będzie tymczasowy i związany z czynnikami niebazowymi, więc RPP nie powinna reagować. Dodatkowo biorąc pod uwagę spodziewane odbicie inflacji w II połowie roku przy łagodniejszej polityce fiskalnej, Rada w naszej opinii utrzyma wysokie stopy procentowe na dłużej – przez co najmniej cały 2024 rok bez zmian. Oczywiście przy kolejnych niższych od oczekiwań odczytach inflacji rosną szanse na szybsze obniżki stóp" – ocenił Kamil Łuczkowski.

