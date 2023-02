Mój Prąd to rządowy program dofinansowujący instalacje fotowoltaiczne. Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne, które wytwarzają lub mają zamiar wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby. Nie wyklucza on też osób, które chciałyby taką instalację sfinansować kredytem.

Program przeznaczony jest dla prosumentów rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing. Użytkownicy podlegający pod system net-metering, którzy nie korzystali z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej, mogą skorzystać z programu Mój Prąd pod warunkiem, że przejdą na rozliczanie systemem net-billing.

Osoby, które złożyły już wniosek tylko na mikroinstalację PV mogą ubiegać się o dotację na dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję energii. Ponadto, dla zrealizowanych już wniosków zostaną ponownie przeliczone koszty wsparcia — w przypadku przysługiwania większej wartości dopłaty, otrzymają kwotę wyrównującą.

Nie tylko instalacje fotowoltaiczne

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na samą instalację fotowoltaiczną oraz na połączoną inwestycję w PV, magazyn ciepła, magazyn energii oraz system zarządzania energią. Dotacja może pokryć nawet do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji, a przy wyliczaniu wysokości uwzględniany jest zakres inwestycji.

Ile mogą zatem wynieść koszty zwrotu dla poszczególnych rozwiązań? W przypadku montażu samej fotowoltaiki można uzyskać do 6 000 zł dofinansowania, a przy połączeniu jej z magazynem energii i systemem zarządzania energią (EMS) kwota ta wzrasta do 26 000 zł. Użytkownicy, którzy zdecydowali się na realizację instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz zbiornika ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) otrzymają do 12 000 zł wsparcia, natomiast dołączenie do tego zestawu magazynu energii i EMS podwyższa maksymalny zwrot do 31 000 zł.

Aby uzyskać dofinansowanie, instalacja musi mieć określone parametry. Dotacja przysługuje panelom fotowoltaicznym o mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, przy czym nie obejmuje zwiększenia mocy już istniejącej instalacji. W przypadku magazynu ciepła minimalna pojemność wynosi 20 dm3 (20 l), a dla magazynów energii elektrycznej jest to co najmniej 2 kW. Kolejnym ważnym warunkiem jest ukończenie inwestycji — zwrot otrzymają tylko realizacje zakończone przed dniem złożenia wniosku.

Program Mój Prąd nie łączy się z programem „Czyste Powietrze”, dlatego prosumenci, którzy skorzystali już z dotacji z „Czystego Powietrza” nie mogą składać wniosków. Dofinansowanie łączy się natomiast z ulgą termomodernizacyjną, przyznawaną m.in. w przypadku montażu pompy ciepła lub instalacji fotowoltaicznej. Więcej informacji nt. ulgi można znaleźć na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna/.

Tania energia dzięki integracji panelu z pompą

Decydując się na inwestycję w fotowoltaikę, warto przemyśleć łączoną inwestycję obejmującą panele fotowoltaiczne, pompę ciepła, czy magazyny energii. Choć początkowo koszt takiej inwestycji może stanowić wyzwanie dla domowego budżetu, to bez wątpienia w perspektywie długoterminowej jest ona korzystna dla naszego portfela.

- Połączona inwestycja w fotowoltaikę, pompę ciepła oraz magazyn energii to krok ku niezależności i większej pewności energetycznej, zwłaszcza obecnie, w obliczu rosnących cen za energię i paliwa. Dzięki energii z paneli fotowoltaicznych koszt działania pompy ciepła może spaść nawet do 0 zł. Ograniczenie rachunków za prąd i ogrzewanie przyniesie nam znaczące oszczędności. Taka inwestycja może zwrócić się w ciągu 5-6 lat, a nawet szybciej, jeśli tylko skorzystamy z dostępnych dotacji. Sfinansowanie inwestycji może także ułatwić kredytowanie, które pozwoli na dostosowanie jej do indywidualnych finansowych możliwości. Nasi doradcy mogą wyliczyć warunki kredytowania już na spotkaniu, udzielają także pomocy w uzyskaniu dotacji, dzięki czemu cały proces formalności staje się dużo prostszy — mówi Paweł Biernatowski, General Manager w Woltair Polska.

Wnioski w programie Mój Prąd można składać do 31 marca, wyłącznie w formie elektronicznej na stronie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie: https://mojprad.gov.pl/.

