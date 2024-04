Pilne! Przeszukania w domu Daniela Obajtka

Polacy dostają pisma w sprawie zarobków. Pytają, ile zarabiamy. Wiemy, o co chodzi

Służby przeszukały dom Daniela Obajtka

Dokonano przeszukań w domu prezesa Obajtka i sześciu, siedmiu dyrektorów Orlenu, w związku z postępowaniem w sprawie fuzji z Lotosem — przekazał na konferencji prasowej prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Zaplanowane jest także przesłuchanie Daniela Obajtka. — Jeszcze nie wiemy w jakim charakterze — dodał prokurator.

Jak podaje onet.pl - Prokurator krajowy Korneluk podczas konferencji prasowej wskazał, że sprawa Orlenu wymaga bezwzględnego rozliczenia, z Danielem Obajtkiem na czele.

— "Na chwilę obecną, jeśli chodzi o Orlen, prowadzone są trzy główne postępowania: fuzja Orlenu z Lotosem, a także wyrażenie zgody na sprzedaż części udziałów Lotosu Saudi Aramco. Kolejne postępowanie to zaniżenie cen paliw, co mogło mieć związek z wyborami parlamentarnymi. Trzecia sprawa to przekazanie bez nadzoru spółce OTS ponad 1,5 mld zł" — stwierdził.

Funkcjonariusze publiczni nie mogą być bezkarni

— "Jednym z moich głównych priorytetów jest rozliczenie przestępstw popełnionych w latach 2016-2023, a więc w czasach, gdy prokuratorzy nie ścigali przedstawicieli władzy państwowej. Funkcjonariusze publiczni nie mogą być bezkarni" — mówił Dariusz Korneluk podczas konferencji prasowej. Dodał też, że mimo priorytetu i dużego nakładu sił i środków, rozliczenie tych spraw wymaga czasu.

