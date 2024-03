Czy seniorowi można odebrać uprawnienia do kierowania pojazdami?

Już za tydzień Wielkanoc. To ostatni weekend na większe przedświąteczne zakupy. W związku z tym, że pozostał tylko tydzień do świąt, to niedziela poprzedzająca święta jest niedzielą handlową. Zatem w tę niedzielę [24.03.2024] czynne będą galerie handlowe, centra handlowe, dyskonty, supermarkety, hipermarkety. W tę niedzielę będzie można zrobić zakupy w Lidlu i Biedronce. W okresie przedświątecznym sieci handlowe przygotowały wiele wielkanocnych promocji. Przypomnijmy 1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa ograniczająca handel w niedziele. W 2024 roku mamy tylko 7 niedziel handlowych. Jedna z nich już za nami. A oto niedziele handlowe w 2024 roku, które jeszcze przed nami:

niedziela handlowa 24 marca 2024,

niedziela handlowa 28 kwietnia. 2024,

niedziela handlowa 30 czerwca 2024,

niedziela handlowa 25 sierpnia 2024,

niedziela handlowa 15 grudnia 2024,

niedziela handlowa 22 grudnia 2024.

Zanim jednak ktoś wybierze się na wielkanocne zakupy, to warto wcześniej sprawdzić, w jakich godzinach jest czynny dany sklep. W niedzielę godziny otwarcia mogą być krótsze niż w tygodniu.

