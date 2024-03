Przedświąteczne promocje w Biedronce i w Lidlu [ZDJĘCIA]

Podwyżka 800 plus do 1000 zł! Zaskakująca reakcja Polaków

Promocje w Biedronce na Wielkanoc

Już dziś rusza nowa promocja w Biedronce. W okazyjnej cenie kupimy pistolet na wodę - 29,99 zł za sztukę w różnych kolorach. Za pistolet na wodę o długości 26 centymetrów zapłacimy 9,99 złotych. Figurka Pokemon kosztuje 44,99 zł, karty Pokemon w metalowej puszce 69,90 za opakowanie. Pluszowego króliczka kupimy za 49,99 zł. Spodnie dresowe lub bluza dresowa dziecięca z licencją kosztują 19,99 zł. Piżama dla dziecka ze wzorami Koci Domek Gabi lub Pokemon kosztuje 24,99 zł. Komplet pościeli dziecięcej o wymiarach (160 x 200) został przeceniony na 59,90 zł.

W promocji Biedronki są też urządzenia kuchenne. Patelnia do naleśników firmy Tefal kosztuje teraz 49,99 zł, a komplet 3 patelni z odpinaną rączką - 199 złotych (patelnie o wymiarach 22, 24 i 26 cm). Mikser ręczny o mocy 300 W jest w cenie 59,99 zł a mikser z malakserem w zestawie z nasadką rozdrabniającą, ubijaczką - 139 zł.

Wielkanocne promocje w Lidlu - co dostaniemy za darmo?

Sieć aż do świąt, czyli do 29 marca codziennie rozdaje gratisy. W poniedziałek 11 marca w ofercie 1+1 gratis można kupić awokado. Limit to 6 sztuki, max 2 gratis. We wtorek 12.03 w promocji 1+1 jest kawa mielona Tchibo Eduscho Family 500 g (limit - 2 op.), a w środę 13.03 - płyn do płukania Lenor 1,6 l (limit 2 op.). Od poniedziałku 11 marca mamy promocję na mięso mielone wieprzowe z łopatki 500 g, które wraz z kuponem Lidl Plus można dostać w ofercie 1+1 gratis. Z kuponem Lidl Plus można także taniej kupić kawę ziarnistą Lavazza 1kg - 44,99 zł przy zakupie dwóch sztuk.

Od poniedziałku do środy w Lidlu Pepsi lub Pepsi Zero Cukru 4x2,5l kosztuje 23,96 zł, czyli jedna butelka jest w cenie 5,99 zł. Czekolady z całymi orzechami lub migdałami marki własnej Fin Carre można otrzymać w ofercie 2+1 gratis, z kuponem z aplikacji Lidl Plus. Z kolei na wszystkie orzechy i wszystkie wędliny w plastrach Pikok mamy promocję 2+1 za grosz.

