Pieniądze to nie wszystko

Dodatki do emerytur z ZUS. Czy trzeba składać wniosek?

Składki ZUS 2024. Dla kogo Mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus to ulga powodująca obniżenie składek ZUS w ramach podstawy mieszącej się pomiędzy tzw. Małym ZUS-em (402,65 zł) a tzw. dużym ZUS-em (1600,32 zł). Aby otrzymać skorzystać z możliwości płacenia niższych składek należy posiadać działalność gospodarczą, która:

funkcjonowała przez okres nie krótszy niż 60 dni w roku poprzedzającym zgłoszenie się po ulgę,

w 2023 roku dała przychód mniejszy niż 120 tys. zł,

nie jest prowadzona na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez czas krótszy niż rok, to przychody liczy się proporcjonalnie do tego okresu.

Ile wynosi składka na Mały ZUS Plus?

Dokładna wysokość składki w ramach Małego ZUS Plus uzależniona jest od dochodu danego przedsiębiorcy. Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Oznacza to, że od stycznia do czerwca 2024 roku podstawa będzie musiała się mieścić w przedziale 1272,60 zł a 4694,40 zł, a od lipca do grudnia między 1290 zł a 4694,40 zł.

Ważne!

Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca musi opłacać w pełnej wysokości.

Mały ZUS Plus możliwy dopiero po Uldze na start i Małym ZUS-ie

Z Małego ZUS Plus można skorzystać dopiero po upływie pozostałych okresów preferencyjnych. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy od momentu założenia działalności gospodarczej przedsiębiorca korzysta z tzw. Ulgi na start i płaci wyłącznie składkę zdrowotną. Następnie na 24 miesiące przechodzi na tzw. Mały ZUS, płacony od podstawy stanowiącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dopiero po upływie ZUS-u preferencyjnego można zgłosić się do Małego ZUS Plus.

Mały ZUS Plus 2024 – mija termin zgłoszenia

Osoby, które chcą po raz pierwszy skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus, mogą dokonać zgłoszenia do 31 stycznia 2024 roku. Ci, którzy korzystali z ulgi w 2023 roku, nie muszą ponownie zgłaszać się w tym celu do ZUS.

QUIZ PRL. Czy znasz te słowa? Pytanie 1 z 15 Czym zajmowała się repasaczka? wypasaniem krów wypłacaniem reparacji wojennych naprawianiem pończoch lub rajstop Dalej