Przełom w aferze GetBack! Czy wierzyciele odzyskają pieniądze?

Afera GetBack. Czy wierzyciele odzyskają miliardy złotych?

Syndyk złożył w sądzie wniosek o wznowienie postępowania układowego. Zdaniem gazety rodzi to nadzieję dla ponad 9 tys. inwestorów, którzy w papierach dłużnych GetBacku utopili ok. 2,5 mld zł.

"Fundusz, główny akcjonariusz, nie tylko wiedział o działaniach, które doprowadziły do upadłości GetBacku, ale się do niej przyczynił, a obecni menadżerowie spółki mieli i wciąż mają powody, by działać wbrew interesom wierzycieli" – tak, jak donosi "Puls Biznesu", syndyk uzasadnił złożony w sądzie wniosek o odsunięcie władz windykatora i wznowienie postępowania układowego sprzed czterech lat.

Wniosek trafił do sądu. Jest nadzieja na odzyskanie środków

W środowym wydaniu gazety czytamy, że do XVIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Warszawie wpłynął wniosek "o otwarcie postępowania o zmianę układu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego".

"Co w nim takiego emocjonującego? Wszystko. Poczynając od tego, kto go złożył, przez to, czego i kogo dotyczy, aż po uzasadnienie – a przede wszystkim materiał dowodowy" – napisał "PB".

Według gazety pozytywne dla wnioskującego rozstrzygnięcie sądu byłoby precedensem na ogromną skalę. Przede wszystkim zaś wlałoby w serca ponad tysiąca poszkodowanych w największej aferze finansowej współczesnej Polski nadzieję na odzyskanie większej części z zainwestowanych miliardów.

