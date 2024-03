Citi Handlowy. Problemy z kartami debetowymi

Z powodu prac technicznych w Citi Handlowym w niedzielę (10 marca) od godz. 1:00 do godz. 7:00 mogą pojawić się problemy z płatnościami kartą debetową.

mbank – ograniczone działanie wpłatomatów

Z powodu prac serwisowych w mBanku w niedzielę (10 marca) od godz. 9:00 do godz. 17:00 ograniczony zostanie zakres działania wpłatomatów. Każdy klient, który w tym czasie skorzysta z wpłatomatu, pieniądze na swoim koncie będzie miał zaksięgowane po zakończeniu przerwy (po godz. 17.30).

Credit Agricole. Nieczynny kantor

Z powodu prac modernizacyjnych w Credit Agricole od soboty (9 marca) od godz. 1:00 do niedzieli (10 marca) do godz. 1:00 niedostępny będzie kantor. Klienci, którzy w najbliższym czasie mają zamiar wymienić walutę, proszeni są o zrobienie tego przed planowaną przerwą lub po jej zakończeniu, np. w niedzielę w ciągu dnia.

Bank Pocztowy. Problemy z transakcjami bezgotówkowymi

Z powodu prac technicznych w Banku Pocztowym w niedzielę (10 marca) od godz. 1:00 do godz. 4:00 mogą wystąpić krótkotrwałe problemy w dokonywaniu transakcji bezgotówkowych i gotówkowych kartami płatniczymi, w tym transakcji internetowych.

BNP Paribas. Przerwa w środku tygodnia

Z powodu prac serwisowych w BNP Paribas w nocy ze środy na czwartek (13/14 marca) od godz. 22:00 do godz. 1:00 wyłączony zostanie serwis www.bnpparibas.pl. Podczas przerwy możliwy będzie dostęp do systemów transakcyjnych, prezentowane będą numery infolinii oraz do zastrzegania kart.

