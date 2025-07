Przez 30 lat była żoną najbogatszego Polaka. Jak dziś żyje Grażyna Kulczyk?

Grażyna Kulczyk – kolekcjonerka i mecenas sztuki

Grażyna Kulczyk od lat zajmuje jedno z czołowych miejsc w rankingu najbogatszych Polek, które publikuje "Wprost". Jana Kulczyka poznała podczas studiów prawniczych. Na początku lat 70. wzięli ślub i kontynuowali swoje kariery: Jan w biznesie, a Grażyna w pracy naukowej na uczelni – pisze plejada.pl. Kiedy pojawiły się dzieci, zrezygnowała z pracy. Dopiero w latach 80. postawiła pierwsze kroki w biznesie. Zajęła się importem rowerów z Tajwanu. Później kupiła i wyremontowała poznański Stary Browar, który został uznany za dzieło architektury i zyskał uznanie odwiedzających

Dwa lata po otwarciu Starego Browaru małżeństwo Kulczyków podjęło decyzję o rozstaniu. Grażyna i Jan Kulczykowie rozwiedli się w 2006 r., przy czym pozostali ze sobą w dobrych stosunkach. 10 lat temu, 29 lipca 2015 roku, przedsiębiorca zmarł i tym samym roku Grażyna Kulczyk sprzedała sprzedała Stary Browar niemieckiemu funduszowi za 290 mln euro.

Muzeum sztuki w Szwajcarii

Wewnątrz Starego Browaru można obejrzeć część kolekcji, którą bizneswoman tworzy od lat , a która obecnie warta jest około 100 mln zł. W 2018 r. otworzyła galerię sztuki w szwajcarskiej miejscowości Susch, w regionie Engadyna. Jak sama przyznawała, nie jest to "skrzynka na obrazy", które posiada w swojej kolekcji. To przedsięwzięcie, o którym marzyła od zawsze i które udało się zrealizować dzięki ciężkiej pracy. W zbiorach Grażyna Kulczyk zgromadziła dzieła wielu znanych twórców.

- Moją ambicją nie było tworzenie polskiego skansenu w Szwajcarii. Takie projekty w dzisiejszym świecie są anachroniczne i kontrproduktywne. Susch od początku miał być międzynarodową instytucją. Bardzo mnie irytuje, gdy czasem spotykam określenie, że to jest polskie muzeum" — mówiła w rozmowie z redaktorką magazynu "Spotkania z zabytkami".

Miliarderka nie pokazuje się publicznie

W ostatnich latach Grażyna Kulczyk raczej nie pojawia się na warszawskich salonach. Jeśli przybywa na wydarzenia, to ma to związek właśnie z szeroko pojętą kulturą i sztuką. Zdarza jej się także bywać na eventach, na których jest widywana w towarzystwie swojej córki - Dominiki Kulczyk. Tak było między innymi we wrześniu 2024 roku podczas Malta Festival Poznań.