Przez kryzys i wojnę będzie jeszcze mniej urodzeń? Ekspert nie ma wątpliwości

W trakcie pandemii spadła liczba urodzeń w Polsce

Przez bieżące kryzysy może pogłębić się problem demograficzny w Polsce. Prof. Szukalski w rozmowie z PAP wskazał na dane z pandemii COVID-19, w trakcie której spadł wskaźnik liczby urodzeń i współczynnik dzietności. W 2019 roku liczba urodzeń żywych wyniosłą 375 tys., w 2020 roku (wybuch pandemii COVID) spadła do 353,3 tys., a w 2021 roku do 331,5 tys. Współczynnik dzietności (mówiący o średniej liczbie dzieci, jaką wydałaby na świat kobieta w sytuacji długotrwałego utrzymywania się płodności na poziomie obserwowanym w danym roku) obniżył się z 1,419 w 2019 roku, do 1,378 w 2020 roku i 1,320 w 2021 roku.

- W sytuacji kryzysów społecznych ludzie wykazują dwie tendencje – unikają podejmowania długookresowych zobowiązań – jak zawarcie małżeństwa czy posiadanie potomstwa – albo przekładają je na czas późniejszy. Wskutek ograniczeń covidowych nagle drastycznie zmniejszyła się liczba nowo zawieranych małżeństw, a więc spodziewaliśmy się, że gdy zostaną one zniesione, to po roku, dwóch, zobaczymy zwiększoną liczbę małżeństw. Tymczasem owszem, patrząc na dane miesięczne z ubiegłego roku, liczby bliskie są tym z 2019 r., ale nie widać, aby nastąpiło odrobienie strat z pandemii - wyjaśnił prof. Szukalski.

Warto dodać, że w trakcie pandemii zwiększyła się również śmiertelność.

Wojna na Ukrainie może pogłębić kryzys demograficzny w Polsce

Sytuacji nie uratował nawet wzrost urodzeń wydawanych w Polsce przez matki bez polskiego obywatelstwa. Ekspert zaznaczył, że od kilku lat zwiększa się liczba rodzących w Polsce obywatelek Ukrainy.

- W 2021 r. prawie 3 proc. urodzonych w Polsce dzieci miało matkę mającą niepolskie obywatelstwo, a jeszcze w 2014 r. takich dzieci było 0,5 proc. Chciałbym jednak zaznaczyć, że chociaż w tym roku przyjechało bardzo dużo uchodźczyń w ciąży i wiele takich dzieci się urodziło, to one nie będą włączane do naszych statystyk, gdzie figurują wyłącznie stali mieszkańcy kraju – w przypadku obcokrajowców są to osoby mające prawo stałego pobytu - mówił PAP prof. Szukalski.

Jak wyjaśnia ekspert, nie wiemy jeszcze jak wojna na Ukrainie wpłynęła na liczbę urodzeń w Polsce, bo skutki jej wpływu zaczynamy dopiero widzieć, ze względu na 9-miesięczny okres ciąży. Brakuje jeszcze pełnych danych za grudzień 2022 roku, a to już pozwoli wstępnie oszacować czy 24 lutego zmieniły się decyzje demograficzne.

Pieniądze to nie wszystko Rafał Brzoska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.