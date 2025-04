QUIZ PRL. Baba Jaga patrzy! Czy pamiętasz zabawy z naszego dzieciństwa w PRL-u?

Pamiętasz jeszcze "Babę Jagę", która odwracała się niespodziewanie, łapiąc na ruchu nierozważnych śmiałków? A może byłeś mistrzem "Kapsli", zwanym też wyścigiem pokoju? Zabawy te nie wymagały drogich gadżetów - wystarczyła kreda, kamyki czy zwykła piłka, by zapewnić godziny niezapomnianej rozrywki.

W naszym nostalgicznym cyklu QUIZY SE tym razem QUIZ z czasów PRL, który przeniesie Was w świat beztroskich zabaw podwórkowych. Sprawdźcie, czy pamiętacie jeszcze zasady gier, które przed laty wypełniały każdą wolną chwilę. Gotowi na nostalgiczną podróż do czasów, gdy kilka metrów gumy do majtek wystarczyło by bawić się przez wiele godzin? Zapraszamy do rozwiązania naszego quizu!

Berek w PRL-u - zaczarowany, kucany czy ranny?

Berek miał wiele wariantów: zaczarowany, gdzie dotknięci stali z rozstawionymi nogami, kucany - gdy można było się ratować przysiadem, drewniany - gdy ratunkiem było dotknięcie drewna, czy ranny - gdzie berek musiał się trzymać za "zranione" miejsce. Każdy podwórkowy ekspert znał wszystkie odmiany tej klasycznej zabawy.

Guma i klasy - gimnastyka PRL-owskiego dzieciństwa

Dziewczynki (i nie tylko!) skakały w gumę na różnych wysokościach: od kostek aż po uda. Klasy, zwane też "chłopkiem", ćwiczyły równowagę i precyzję. Każdy błąd oznaczał "skuchę" i utratę kolejki. Proste rysunki kredą na chodniku potrafiły przyciągnąć uwagę nie tylko dzieci, ale i dorosłych, którzy z uśmiechem wspominali własne dzieciństwo.

"Gąski do domu" i "Palec pod budkę" - rytuały wspólnej zabawy

"Kto nie zdążył, ten nie gra!" - tak brzmiała niepisana zasada gier podwórkowych. Wierszyk "Palec pod budkę" oznaczał zamknięcie zapisów do zabawy. W "Gąskach do domu" Wilk próbował złapać uciekające Gąski, podczas gdy w "Kolorach" należało uważać na czarny - złapanie piłki po tym słowie oznaczało karę.

Choć dziś technologia zmieniła oblicze dziecięcych rozrywek, te proste zabawy podwórkowe z czasów PRL-u wciąż budzą nostalgię i przypominają o czasach, gdy największą atrakcją był dźwięk wołających rówieśników: "Wychodzisz na dwór?". Może warto pobawić się czasem w podwórkowe gry z własnymi dziećmi i nauczyć ich prawdziwej frajdy? Ostatecznie przykład zawsze idzie z góry :-)

