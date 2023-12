QUIZ PRL. „Choinko piękna jak las”, czyli szkolne zabawy choinkowe w PRL. Łza się kręci w oku

Szkolne zabawy choinkowe w czasach PRL miały fantazyjną oprawę. Za sprawą dzielnie współpracujących z nauczycielami trójek klasowych, czyli reprezentantów rodziców, sale lekcyjne i sale gimnastyczne zmieniały się nie do poznania. Zwykle pośrodku stawała kunsztownie ubrana choinka, kupiona i ozdobiona ze składek klasowych. U sufitu, przyczepione do klasowego oświetlenia (czyli zwykle rzędów okrągłych lamp) kołysały się lśniące anielskie włosy i kolorowe balony. Nieodzowną atrakcją szkolnych zabaw było konfetti sypane przez przyglądających się rodziców na głowy bawiących się grzecznie dzieci.

Do klas trzecich włącznie zabawy choinkowe były zwykle zabawami przebierańców. Ponieważ rodzice, a zwłaszcza matki dziewczynek, często rywalizowali ze sobą na przebrania, księżniczki, damy, królowe oraz Kopciuszki miały suknie balowe niepospolicie przepyszne. Matki stawały na rzęsach by w czasach niedoborów praktycznie z niczego wyczarować olśniewający strój. Nakrycia głowy, te wszystkie korony, kapelusze, oficerskie czaka, powstawały na zajęciach praktyczno-technicznych z kartonu i krepiny, bogato zdobione sreberkiem... Zatem chłopcy zamieniali się w rycerzy, żołnierzy i kowbojów. W czasach popularności amerykańskiego serialu telewizyjnego Zorro, naśladowców było co niemiara, bo wystarczał czarny kapelusz, równie czarna peleryna z atłasowej podszewki, czerwony pas z maminego szala, plastikowa szpada oraz wąsik namalowany kredką do oka. Zorro jak żywy!

Dziecięce pląsy przeplatane były zabawami grupowymi oraz występami. W każdej szkole rozbrzmiewała piosenka wychwalająca urok zielonego drzewka świątecznego: „Choinko, choinko zielona”

Potem już tylko rozdanie paczek ze słodyczami i można było zasiąść do podwieczorku. Ach, co to były za czasy! Kto tego nie przeżył, ten nie zrozumie.

Otrzyjmy łzy wzruszenia i sprawdźmy, ile pamiętacie z tamtych czasów. Oto nasz QUIZ PRL. „Choinko piękna jak las”, czyli szkolne zabawy choinkowe w PRL

QUIZ PRL. „Choinko, choinko zielona”, czyli szkolne zabawy choinkowe w PRL. Łza się kręci w oku Pytanie 1 z 10 Salę gimnastyczną lub klasę lekcyjną po szkolnej zabawie: sprzątała woźna sprzątali uczniowie sprzątali wszyscy chętni rodzice Dalej

i Autor: Iwona Bartoszuk Tekst piosenki o choince - czułe wspomnienie dzieciństwa w PRL Link: https://cdn.files.smcloud.net/t/choinka-PRL.jpg