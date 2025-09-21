QUIZ PRL. Gdy cała Polska marzyła o szóstce. Pamiętasz te kolejki i bębnowe maszyny?

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
2025-09-21 10:02

Czy pamiętasz sobotnie kolejki przed kolekturami Totalizatora Sportowego? Te tłumy ludzi z kuponami w dłoniach, marzących o wygranej w Toto-Lotku? A może kojarzysz historię Lesia z kultowej powieści Joanny Chmielewskiej, który miał feralny los Toto-Lotka, a ten oczywiście wygrał? To były czasy, gdy całą Polskę łączyły marzenia o szczęśliwej szóstce.

Co pamiętasz z czasów PRL-owskiego Totalizatora?

  • Długie sobotnie kolejki przed kolekturami, gdzie każdy liczył na szczęśliwy traf w Toto-Lotku
  • Pierwsze telewizyjne transmisje losowań od 1973 roku, które gromadziły przed ekranami całe rodziny
  • Legendarne bębnowe maszyny losujące wprowadzone w grudniu 1973 roku
  • Kultowe nazwy gier: Toto-Lotek, Duży Lotek, Mały Lotek i Express Lotek, które zna każdy Polak

W naszym sentymentalnym cyklu QUIZY SE tym razem QUIZ z czasów PRL, który przeniesie Cię w lata Toto-Lotka, kolejek przed kolekturami i sobotnimi losowaniami oglądanymi przez całe rodziny. Sprawdź, czy pamiętasz kultowe gry liczbowe, które łączyły Polaków w marzeniach o szczęśliwej szóstce!

Totalizator Sportowy: 70 lat marzeń o wygranej

Dokładnie 17 grudnia 1955 roku powstał Totalizator Sportowy - inicjatywa polskich działaczy olimpijskich. Początkowo miał wspierać odbudowę infrastruktury sportowej zniszczonej podczas wojny, ale szybko stał się czymś więcej - narodową instytucją, która dawała nadzieję na lepsze jutro.

Pamiętasz te czasy? Kiedy w 1957 roku wprowadzono Toto-Lotek, cała Polska oszalała na punkcie skreślania 6 liczb z 49. To była pierwsza gra liczbowa, która pozwalała zwykłym ludziom marzyć o fortunie. Starsi Polacy doskonale pamiętają długie kolejki ustawiające się w soboty przed losowaniami - to był rytuał, który łączył pokolenia.

Od Toto-Lotka do współczesnego Lotto: ewolucja marzeń

Historia największej polskiej gry liczbowej to podróż przez dekady. Toto-Lotek z 1957 roku ewoluował w Duży Lotek (1975), by w końcu stać się współczesnym Lotto (2009). Ale czy pamiętasz też Mały Lotek i Express Lotek? A może kojarzysz pierwsze telewizyjne transmisje losowań z 1973 roku?

Przełomem było wprowadzenie bębnowej maszyny losującej w grudniu 1973 roku. Wcześniej losowania odbywały się przy użyciu poruszanego ręcznie bębna i specjalnych zwitków z numerami, a kupony wysyłano pocztą pod adres Totalizatora.

Kulturowy fenomen PRL: gdy cała Polska grała w Toto-Lotka

Totalizator Sportowy to nie tylko gry - to kawałek historii Polski Ludowej. Pamiętasz perypetie Lesia z powieści Joanny Chmielewskiej? Ten bohater, który wydał pieniądze ze zrzutki zespołu architektów na Toto-Lotka, zgubił los, a ten oczywiście wygrał. To doskonale oddawało ducha tamtych czasów - ironię losu, która towarzyszyła Polakom w trudnych latach PRL.

Czy pamiętasz te sobotnie wieczory, gdy cała rodzina gromadziła się przed telewizorem, by obejrzeć losowanie? Albo poniedziałkowe rozmowy w pracy o tym, kto jak blisko był szczęśliwej szóstki? To były momenty, które tworzyły wspólną pamięć pokolenia.

Sprawdź swoją wiedzę o PRL-owskim Totalizatorze! Ile pamiętasz z tamtych czasów?

Pytanie 1 z 15
W którym roku powstał Totalizator Sportowy?
GALERIA. Pamiętasz kolejki pod kolekturami TOTO-LOTKA? Zdjęcia z PRL-u 

19 zdjęć
