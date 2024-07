Brzoska i przedsiębiorcy apelują do rządu. Chcą walki z hejtem i fake newsami

Kultowa marka wraca do Lidla. Mega promocje

Rafał Brzoska i Polscy przedsiębiorcy apelują do rządu o konkretne działania przeciw fake newsom i mowie nienawiści

Rada Polskich Przedsiębiorców, ciało doradcze przy Pracodawcach RP, wspólnie z Konfederacją Lewiatan, Polską Radą Biznesu oraz Związkiem Banków Polskich przekazały swój apel do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie zdecydowanej walki z fałszywymi informacji (fake news), oraz mową nienawiści (hate speech) w sieci. Przeciwko negatywnym zjawiskom w internecie opowiedzieli się m.in. szef InPostu Rafał Brzoska, czy prezes Związku Banków Polski Tadeusz Białek. Właściciel firmy InPost niedawno zmagał się bezprawnym wykorzystaniem jego wizerunku, oraz fałszywymi informacji o swojej żonie.

- Wirtualna agresja napędzana poczuciem bezkarności i braku odpowiedzialności za słowa niejednokrotnie przekształca się w rzeczywiste ataki na osoby będące obiektami hejtu. Szerzenie nieprawdy, obraźliwe komentarze, groźby czy dyskryminacyjne wypowiedzi, godzą w wartości chronione konstytucyjnie takie jak dobre imię, cześć, godność osobista, a zatem wartości wymagające szczególnej ochrony - czytamy w apelu środowisk biznesowych.

Przedsiębiorcy wskazują, że wyżej wymienione negatywne zjawiska w sieci mogą prowadzić do poważnych problemów emocjonalnych i psychicznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, co z kolei prowadzi do depresji, oraz myśli i prób samobójczych. Obiektem hejtu i fake newsów padają również przedsiębiorcy, ich spółki, oraz oni sami. Przestępcy często bezprawnie wykorzystują ich wizerunek np. w celu reklamowania oszustw finansowych.

- W ostatnim czasie zaczyna bulwersować narastająca fala mowy nienawiści, która zaczyna dotykać coraz większą liczbę osób, dzieci, firm, stowarzyszeń, fundacji. Mowa nienawiści, która jest kompletnie anonimowa i bezkarna [...] Osoby te z różnych pobudek, czasem z czystej złośliwości, a czasem z chęci zysku wykorzystują dobrodziejstwa, jakim jest internet, aby krzywdzić innych. Środowiska przedsiębiorców ponad podziałami postanowiły zaproponować rozwiązania tego problemu. [...] Nie każdego stać na to, żeby wytoczyć proces hejterowi [...] Przedsiębiorcy proponują konkretne rozwiązania, aby ukrócić np. deepfake [...] - mówił Rafał Brzoska.

- Związek Banków Polski przyłącza się do kampanii przeciwdziałającej mowie nienawiści [...] jako bankowcy doświadczamy tego na co dzień w postaci różnego rodzaju obraźliwych, zniesławiających wpisów, nawet gróźb karalnych, w mediach społecznościowych, także na popularnych portalach widzimy, że administratorzy nic z tym nie robią. Czas z tym skończyć - powiedział Tadeusz Białek.

Jakie rozwiązania przeciwko "hejtowi" w sieci proponują przedsiębiorcy?

Organizacje przedsiębiorców apelują o:

Koordynację działań kodyfikacyjnych nad regulacjami systemu prawa cywilnego, z pracami nad systemem prawa karnego. Niezwłoczne zakończenie prac nad nowelizacją Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (oraz niektórych innych ustaw) w celu zapewnienia pełnego wykorzystania narzędzi przewidzianych przez Akt o usługach cyfrowych („DSA”). Wprowadzenie dodatkowych przepisów, nie objętych DSA, zobowiązujących pośredników Internetowych do pobierania i przechowywania danych użytkowników zamieszczających treści w celu ułatwienia dochodzenia prawa przez osoby pokrzywdzone. Wprowadzenie do systemu prawa cywilnego (kodeksu postępowania cywilnego) instytucji tzw. ślepych pozwów. Wspólne działania na rzecz edukacji.

Przedsiębiorcy zaapelowali również o zaproszenie hostingodawców, platform internetowych i mediów do wypracowania wspólnego porozumienia dotyczącego zwalczania nielegalnych i szkodliwych treści takich jak: deepfake, dezinformacja i mowa nienawiści. Porozumienie w formie samoregulacji zobowiązałoby podmioty do:

natychmiastowej reakcji na zgłoszenia dot. deep fake, dezinformacji czy mowy nienawiści nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia;stosowania algorytmów filtrujących i blokujących nienawistne treści, w szczególności w przypadku masowego hejtu; wyznaczenia zespołu moderatorów odpowiedzialnych za wychwytywanie treści o charakterze mowy nienawiści; zobowiązanie do udostępniania przestrzeni do komentowania dla zarejestrowanych użytkowników Wszystkie powyższe działania mają na celu ochronę obywateli i Państwa – stąd szczególnie w tak ważnych sprawach Państwo powinno wziąć na siebie rekompensatę za działania dostosowawcze oraz koszty funkcjonowania systemu.

Jak podkreślił Rafał Brzoska, Polska może być krajem, które może dać przykład innym, jak radzić sobie z negatywnymi zjawiskami w sieci.