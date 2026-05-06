Nawet 500 zł miesięcznie w kieszeni

Jeszcze w kwietniu 2025 roku główna stopa procentowa wynosiła 5,75 proc.. Dziś to już tylko 3,75 proc.. Różnica wynosi aż 2 punkty procentowe mniej. I to widać w domowych budżetach.

Eksperci nie mają wątpliwości. Największymi wygranymi są ci, którzy mają kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem.

Oto przykład wyliczeń: kredyt hipoteczny na 450 tys. zł został wzięty na 25 lat. Rok temu rata wynosiła około 3369 zł miesięcznie. Dziś wynosi nawet o 527 zł mniej. A w niektórych przypadkach oszczędność sięga 579 zł.

To daje kilka tysięcy złotych rocznie, które zostają w kieszeni zamiast trafiać do banku.

Im większy kredyt, tym większa ulga

Przy naprawdę dużych kredytach różnice robią się jeszcze bardziej spektakularne. W jednym z przypadków rata spadła o ponad 5 tysięcy złotych miesięcznie.

To efekt serii decyzji, które zaczęły się rok temu. W maju 2025 roku Rada Polityki Pieniężnej ruszyła z obniżkami, a potem poszło już lawinowo. Kolejne cięcia miały miejsce w lipcu, jesienią i na początku 2026 roku.

Łącznie stopy spadły o 1,75 punktu procentowego tylko w 2025 roku.

Nie wszyscy skorzystali na obniżce raty

Niestety, nie każdy ma powody do radości. Ci, którzy wybrali kredyty ze stałym oprocentowaniem, nie odczuli zmian.

Dlaczego tak się dzieje? Bo ich raty nie zależą od wskaźników takich jak WIBOR. To działa w dwie strony – chroni przed podwyżkami, ale też odcina od obniżek.

To jeszcze nie koniec?

Eksperci podkreślają, że sytuacja na rynku kredytów wciąż się zmienia. Dlatego warto sprawdzić, czy można coś zrobić, by jeszcze obniżyć koszty, np. renegocjować warunki albo zmienić ofertę.

Kredytobiorcy liczą każdą zaoszczędzoną złotówkę. Po latach wysokich rat wielu Polaków w końcu złapało oddech. Pytanie tylko, jak długo potrwa ta ulga.

