Lotnisko Chopina pękało w szwach. Padł rekord

Wakacyjny szczyt sezonu przyniósł warszawskiemu lotnisku rekordowy wynik. Od początku czerwca do końca września odprawiono dokładnie 10 397 767 pasażerów. To kolejny sygnał, że zainteresowanie podróżami lotniczymi w Polsce rośnie.

– Za nami absolutnie rekordowe wakacje – przekazał Łukasz Chaberski, prezes Polskich Portów Lotniczych.

Od początku 2026 roku z Lotniska Chopina skorzystało już 19 781 836 osób. To o 8 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Sam wrzesień przyniósł ponad 2,53 mln podróżnych.

Hiszpania, Włochy i Grecja na czele

Gdzie najchętniej latali pasażerowie z Warszawy? Wśród najpopularniejszych krajów znalazły się przede wszystkim kierunki południowe. W pierwszej piątce są Hiszpania, Włochy, Grecja i Turcja, a zestawienie uzupełniają Niemcy.

We wrześniu zdecydowanie dominowały połączenia międzynarodowe. Skorzystało z nich ponad 2,37 mln osób. Na trasach krajowych podróżowało niespełna 160 tys. pasażerów.

Dużą popularnością cieszyły się loty w obrębie strefy Schengen. We wrześniu wybrało je ponad 1,71 mln podróżnych, czyli o 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Połączenia poza Schengen zanotowały natomiast niewielki spadek.

LOT, Ryanair i Wizz Air. Będzie więcej połączeń

Pasażerowie mogą liczyć na kolejne możliwości podróżowania. W zimowym rozkładzie lotów pojawią się nowe połączenia, a na popularnych trasach zwiększy się wybór przewoźników.

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły 7 października bezpośrednie, regularne połączenie do Bangkoku w Tajlandii. Z kolei 1 grudnia ma wystartować sezonowa trasa do Tromso w Norwegii, obsługiwana do 13 lutego 2027 roku.

Nowości szykuje również Ryanair. Od 25 października przewoźnik ma rozpocząć loty z Warszawy do Bari, Bolonii, Katanii, Neapolu, Wenecji, Turynu i Liverpoolu. Wizz Air dołączy natomiast do obsługi trasy do francuskiego Lyonu.

Miliony na modernizację lotniska

Rosnący ruch pasażerski wymaga rozbudowy infrastruktury. Lotnisko poinformowało, że 1 października oddano do użytku zmodernizowaną płytę postojową nr 10. Inwestycja kosztowała około 194 mln zł i była pierwszym od ponad 12 lat przedsięwzięciem tej skali na warszawskim porcie.

Nowa płyta ma powierzchnię 60 tys. metrów kwadratowych. Dzięki niej lotnisko zyskało sześć stanowisk dla samolotów wąskokadłubowych albo alternatywnie cztery takie stanowiska i jedno dla dużej maszyny szerokokadłubowej. Ma to ułatwić obsługę samolotów i zwiększyć możliwości portu.

Rekordy bije także lotniczy transport towarów

Nie tylko ruch pasażerski rośnie na Lotnisku Chopina. We wrześniu port obsłużył rekordowe 13 329 ton cargo. Od początku roku wynik sięgnął już 116 738 ton. Wśród najważniejszych przewoźników towarowych pozostaje PLL LOT, a do istotnych kierunków należą Lipsk, Kolonia i Doha.

Lotnisko Chopina jest największym portem lotniczym w Polsce. W całym 2025 roku obsłużyło 24 mln pasażerów, podczas gdy rok wcześniej było ich 21,3 mln. Tegoroczne wyniki wskazują, że zainteresowanie podróżami z Warszawy nadal rośnie.

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