Numizmatyka

Rekord za polską monetę! Ponad 3 000 000 zł padło na aukcji [ZDJĘCIA]

To jedna z najrzadszych królewskich monet na świecie. Legendarne 50 dukatów Zygmunta III Wazy wylicytowane zostało do poziomu 3 240 000 zł podczas sobotniej aukcji w Warszawie. - To historyczny rekord, a zarazem jedna z najważniejszych aukcji w kraju - komentują eksperci. Licytację przeprowadził Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk, wiodący numizmatyczny dom aukcyjny w Polsce.