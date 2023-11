Rekordowe wyniki PKO Banku Polskiego! 4,8 mld zł po III kwartałach 2023 roku

PKO BP podsumowuje rok po trzech kwartałach. Rekordowe wyniki

- Zysk Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego po trzech kwartałach 2023 r. wyniósł 4 822 mln złotych. Bank o prawie 52 proc. zwiększył dochody z działalności podstawowej (bez uwzględnienia zdarzeń nadzwyczajnych z trzeciego kwartału 2022 r. o 18,6 proc.) i systematycznie zwiększał skalę działania. W efekcie aktywa grupy wzrosły po trzech kwartach roku do 473 mld zł, a liczba klientów sięgnęła 11,9 miliona - czytamy w komunikacie banku.

PKO BP chwali się także wysoką efektywnością kosztową do dochodów na poziomie 30,9 proc., mimo presji cenowej na dynamikę kosztów operacyjnych. Zyski przekraczające 4,8 mld zł po III kwartałach roku są rekordowe w historii banku.

- Historyczny wynik - przekraczający 4,8 mld zł po trzech kwartałach roku - jest dowodem na to, że Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego potrafi właściwie wykorzystywać szanse rynkowe. Dwucyfrowy wzrost finansowania w segmencie klientów korporacyjnych, rosnące udziały w sprzedaży kredytów hipotecznych, czy też wzmocnienie wskaźników kapitałowych to dokonania, które budując wartość dla akcjonariuszy pozwalają nam na systematyczną realizację celów określonych w strategii banku na lata 2023-2025 – podkreślił Dariusz Szwed, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Większe oszczędności klientów i gigantyczny wzrost sprzedaży kredytów

W komunikacie czytamy, że aktywa grupy osiągnęły wartość 473 mld zł, a liczba klientów wyniosła 11,9 mln. Wzrosły też oszczędności klientów o ponad 12 proc. względem analogicznego okresu w ubiegłym roku, udzielono również finansowanie na kwotę 260 mld zł. Sprzedaż kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych wzrosła o 66 proc., wzrost finansowań klientów korporacyjnych wyniósł 11,6 proc. Wzrosły również depozyty o 21,9 proc.

- PKO Bank Polski w trzecim kwartale kontynuował realizację programu Pierwsze Mieszkanie. Do 30 września 2023 roku w banku zostało złożonych 30 tys. wniosków o „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”. Zawarto ponad 6 tys. umów kredytowych, a średnia kwota wnioskowanego kredytu wyniosła 414 tys. zł. Klienci założyli także 1,4 tys. Kont Mieszkaniowych, na które wpłacili łącznie 3 mln zł. W trzecim kwartale bank kontynuował także oferowanie ugód dla klientów indywidualnych posiadających aktywne kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Do końca trzeciego kwartału 2023 roku prawie 35 tys. mediacji zakończyło się pozytywnie. Łączna liczba ugód zawartych do 30 września przekroczyła 34 tys. - czytamy w komunikacie.

