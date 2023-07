i Autor: pixabay

Kredyty

"Bezpieczny kredyt 2 proc." dostaniesz w tych bankach. Jakie są marże? [LISTA BANKÓW]

Program Bezpieczny Kredyt 2 procent ruszył od 1 lipca, ale póki co jest dostępny tylko w kilku bankach. To oznacza, że jeśli spełniamy warunki do programu, możemy zaciągnąć zobowiązanie finansowe na zakup swoich czterech kątów z dofinansowaniem od rządu. Wymieniamy banki, w których można wziąć bezpieczny kredyt na 2 proc.