Rekordzista emerytalny dostanie ponad 50 tys. zł. To się nazywa waloryzacja

Waloryzacja emerytur 2025

W marcu będzie waloryzacja emerytur. Zatem świadczenia seniorów pójdą w górę. Oficjalnie jeszcze nie znamy wskaźnika waloryzacji, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to wartość bliska 6 proc. W przypadku niskich emerytur może to być wzrost rzędu 100 zł. Zaś w przypadku wyższych świadczeń może to być kilkaset złotych. Jednak na sporą podwyżką może liczyć emeryt, który pobiera najwyższa w kraju emeryturę. To senior ze Śląska, który to na swoje świadczenie pracował ponad 62 lata i ani razu nie był na L4. Na zasłużona emeryturę przeszedł w wieku 86 lat. Obecnie rekordzista emerytalny dostaje prawie 49 tys. zł emerytury z ZUS, ale a od marca będzie miał już 51 tys. zł.

Po co w ogóle wprowadzono waloryzację emerytur i rent? Główny cel waloryzacji tych świadczeń do zminimalizowanie odczucia inflacji w portfelach seniorów. Im wyższa inflacja, tym wyższa podwyżka dla seniorów. Kiedy to drożyzna odpuszcza, to podwyżki świadczeń z ZUS są mniejsze. Obecnie minimalna emerytura wynosi 1 780,96 zł i od marca ma wzrosnąć do 1884,61 zł. Średnia emerytura wynosi obecnie 3,5 tys. zł i może przybliżyć się do kwoty 3,6 tys. zł.

Dodatki do emerytur

Przypomnijmy, że seniorzy w Polsce oprócz swoich emerytur mają także 13. i 14 emeryturę. Od lipca będzie wypłacana renta wdowia, na którą czeka wiele seniorek, gdyż dzięki temu mogą dostawać nawet kilkaset złotych więcej niż obecnie. Obowiązuje także wiele dodatków do emerytur, jakie mogą otrzymywać seniorzy spełniający określone przepisami warunki (np. dodatek pielęgnacyjny, kombatancki, sieroty zupełnej, za tajne nauczanie).

Autor: