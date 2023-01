i Autor: Sebastian Wielechowski/SUPER EXPRESS

Renty specjalne 2022 w rekordowej liczbie! Komu premier Morawiecki przyznał świadczenie?

Renta specjalna to świadczenie przyznawane przez premiera osobom, które nie mają prawa do renty lub emerytury, a znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W 2022 roku dostała je rekordowa liczba osób - pisze "Fakt", powołując się na dane, które trafiły do Sejmu.