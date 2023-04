Restauracje otwarte na Wielkanoc. Jak będzie czynny McDonald’s w święta?

Czy McDonald's jest czynny w Wielką Sobotę?

W przypadku fast foodów, jak McDonald’s w Wielką Sobotę 8 kwietnia niektóre restauracje będą otwarte tak jak w każdą sobotę - najczęściej te, które pracują 24 godziny na dobę oraz te umieszczone przy autostradach i innych drogach (McDrive), czy na dworcach kolejowych. Krócej niż zwykle (np. do godz. 13) czynne będą te restauracje, które znajdują się w centrach handlowych i pasażach. Jeśli chcesz mieć pewność, do której godziny w Wielką Sobotę będzie czynny wybrany przez ciebie McDonald's, to warto sprawdzić to na stronie sieci.

Jak będzie otwarty McDonald’s w Wielkanoc?

Większość restauracji w Niedzielę Wielkanocną będzie zamknięta. Pamiętajmy jednak, że to właściciele decydują, czy chcą otworzyć w tym dniu lokale. Z kolei w Lany Poniedziałek restauracje sieci będą otwarte tak jak w każdą niedzielę lub według specjalnego świątecznego harmonogramu (np. otworzą się później - przykładowo zamiast godz. 7 to o godz. 11). W Wielkanocny Poniedziałek będą czynne najczęściej te restauracje McDonald's, które pracują 24 godziny na dobę oraz te umieszczone przy autostradach i innych drogach (McDrive), czy na dworcach kolejowych. O tym, w jakich godzinach będzie otwarte, decyduje właściciel restauracji. Czy czynny jest wybrany przez ciebie McDonald's, warto sprawdzić to na stronie sieci. Wystarczy wybrać na stronie wybraną lokalizację i wyświetli się harmonogram pracy restauracji na najbliższe dni.

