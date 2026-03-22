Inspektorzy PIP mogą teraz wydawać decyzje administracyjne, które stwierdzają istnienie stosunku pracy, eliminując konieczność długotrwałych postępowań sądowych.

Nowe przepisy nie obejmują zaległych składek czy innych wcześniejszych nieprawidłowości, które nadal wymagają postępowania sądowego, co oznacza częściową ochronę pracownika.

Wprowadzono cyfryzację kontroli PIP, która będzie miała dostęp do danych z ZUS i KAS, umożliwiając typowanie firm do kontroli oraz zdalne przeprowadzanie inspekcji.

Firmy mogą uzyskać interpretację indywidualną od Głównego Inspektora Pracy, która zabezpiecza przed konsekwencjami w przypadku kontroli dotyczącej formy zatrudnienia.

Zwiększenie uprawnień PIP – decyzja zamiast sądu

Zakończony proces legislacyjny oznacza fundamentalną zmianę w funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Pracy. Najważniejszą nowością jest możliwość wydania przez inspektora decyzji administracyjnej, która stwierdza istnienie stosunku pracy. Dotychczas podobne sprawy trafiały do sądów i trwały latami.

W praktyce oznacza to, że jeśli kontrola wykaże spełnienie przesłanek z art. 22 § 1 Kodeksu pracy – czyli wykonywanie obowiązków pod kierownictwem, w określonym miejscu i czasie – inspektor może nakazać zmianę umowy na etat. Taka decyzja od razu rodzi skutki prawne, m.in. obowiązek opłacania składek czy zapewnienia urlopu - pisze serwis poradnikprzedsiebiorcy.pl.

Ograniczenia nowych przepisów i kontrowersje

Eksperci zwracają uwagę, że reforma nie obejmuje w pełni przeszłości. Choć inspektor może wymusić etat od momentu decyzji, wcześniejsze nieprawidłowości – np. zaległe składki – nadal będą wymagały osobnego postępowania sądowego. To oznacza częściową ochronę pracownika i brak automatycznego wyrównania strat.

Procedura odwoławcza i ochrona pracodawcy

Ustawodawca przewidział możliwość odwołania. Firma ma 30 dni na zaskarżenie decyzji do okręgowego inspektora pracy, a następnie do sądu. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy decyzja nie jest wykonywana.

Jednocześnie sąd może zastosować zabezpieczenie – nakazać traktowanie spornej umowy jak etatu w zakresie jej rozwiązania. W praktyce ogranicza to możliwość natychmiastowego zakończenia współpracy i wymusza stosowanie przepisów kodeksowych.

Cyfryzacja kontroli PIP i analiza danych

Reforma wprowadza szeroką cyfryzację. PIP uzyska dostęp do danych z ZUS i KAS, co pozwoli typować firmy do kontroli na podstawie algorytmów. Dodatkowo możliwe będą kontrole zdalne – inspektor zażąda dokumentów elektronicznie, bez wizyty w firmie. Zmianom towarzyszy zapowiedź wyższych kar za naruszenia prawa pracy, co ma zwiększyć skuteczność działań kontrolnych.

Interpretacja indywidualna GIP – ochrona dla firm

Nowością jest także możliwość uzyskania interpretacji indywidualnej od Głównego Inspektora Pracy. Przedsiębiorca może sprawdzić, czy dana forma współpracy – np. kontrakt B2B – jest zgodna z przepisami. Pozytywna opinia zabezpiecza przed konsekwencjami podczas kontroli.

PTNW - Modzelewski