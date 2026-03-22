- Inspektorzy PIP mogą teraz wydawać decyzje administracyjne, które stwierdzają istnienie stosunku pracy, eliminując konieczność długotrwałych postępowań sądowych.
- Nowe przepisy nie obejmują zaległych składek czy innych wcześniejszych nieprawidłowości, które nadal wymagają postępowania sądowego, co oznacza częściową ochronę pracownika.
- Wprowadzono cyfryzację kontroli PIP, która będzie miała dostęp do danych z ZUS i KAS, umożliwiając typowanie firm do kontroli oraz zdalne przeprowadzanie inspekcji.
- Firmy mogą uzyskać interpretację indywidualną od Głównego Inspektora Pracy, która zabezpiecza przed konsekwencjami w przypadku kontroli dotyczącej formy zatrudnienia.
Zwiększenie uprawnień PIP – decyzja zamiast sądu
Zakończony proces legislacyjny oznacza fundamentalną zmianę w funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Pracy. Najważniejszą nowością jest możliwość wydania przez inspektora decyzji administracyjnej, która stwierdza istnienie stosunku pracy. Dotychczas podobne sprawy trafiały do sądów i trwały latami.
W praktyce oznacza to, że jeśli kontrola wykaże spełnienie przesłanek z art. 22 § 1 Kodeksu pracy – czyli wykonywanie obowiązków pod kierownictwem, w określonym miejscu i czasie – inspektor może nakazać zmianę umowy na etat. Taka decyzja od razu rodzi skutki prawne, m.in. obowiązek opłacania składek czy zapewnienia urlopu - pisze serwis poradnikprzedsiebiorcy.pl.
Ograniczenia nowych przepisów i kontrowersje
Eksperci zwracają uwagę, że reforma nie obejmuje w pełni przeszłości. Choć inspektor może wymusić etat od momentu decyzji, wcześniejsze nieprawidłowości – np. zaległe składki – nadal będą wymagały osobnego postępowania sądowego. To oznacza częściową ochronę pracownika i brak automatycznego wyrównania strat.
Procedura odwoławcza i ochrona pracodawcy
Ustawodawca przewidział możliwość odwołania. Firma ma 30 dni na zaskarżenie decyzji do okręgowego inspektora pracy, a następnie do sądu. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy decyzja nie jest wykonywana.
Jednocześnie sąd może zastosować zabezpieczenie – nakazać traktowanie spornej umowy jak etatu w zakresie jej rozwiązania. W praktyce ogranicza to możliwość natychmiastowego zakończenia współpracy i wymusza stosowanie przepisów kodeksowych.
Cyfryzacja kontroli PIP i analiza danych
Reforma wprowadza szeroką cyfryzację. PIP uzyska dostęp do danych z ZUS i KAS, co pozwoli typować firmy do kontroli na podstawie algorytmów. Dodatkowo możliwe będą kontrole zdalne – inspektor zażąda dokumentów elektronicznie, bez wizyty w firmie. Zmianom towarzyszy zapowiedź wyższych kar za naruszenia prawa pracy, co ma zwiększyć skuteczność działań kontrolnych.
Interpretacja indywidualna GIP – ochrona dla firm
Nowością jest także możliwość uzyskania interpretacji indywidualnej od Głównego Inspektora Pracy. Przedsiębiorca może sprawdzić, czy dana forma współpracy – np. kontrakt B2B – jest zgodna z przepisami. Pozytywna opinia zabezpiecza przed konsekwencjami podczas kontroli.
