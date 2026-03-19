Od 1 kwietnia 2024 r. KSeF obejmie firmy z miesięcznym obrotem powyżej 10 tys. zł, co dotknie większość przedsiębiorstw.

Wdrożenie KSeF wymaga integracji systemów IT, zmienia zasady wystawiania faktur (brak możliwości anulowania) i wprowadza ryzyko odrzucenia dokumentów przez system.

Awaryjność KSeF i błędy po stronie firm lub kontrahentów mogą skutkować sankcjami finansowymi i kontrolami podatkowymi.

KSeF to duże wyzwanie organizacyjne i technologiczne, szczególnie dla małych i średnich firm, wymagające przygotowania procedur i wsparcia ekspertów.

Kogo dotyczy obowiązkowy KSeF od 1 kwietnia?

Nowe zasady fakturowania nie są dla wszystkich, ale obejmą znaczną część rynku. Zgodnie z przepisami, obowiązek korzystania z systemu będą miały firmy, których miesięczny obrót przekracza 10 tys. zł. Zmiana dotknie więc nie tylko duże korporacje, ale też tysiące mniejszych podmiotów. W praktyce mowa o lokalnych sklepach, mechanikach, fryzjerach, małych firmach usługowych i jednoosobowych działalnościach gospodarczych.

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur od 1 kwietnia obejmie więc zdecydowaną większość firm działających w Polsce. Jak wyjaśnia ekspert Mateusz Ostrowski, dla wielu z nich będzie to rewolucja organizacyjna i technologiczna, która wymaga odpowiedniego przygotowania. Czasu zostało niewiele, a lista potencjalnych problemów jest długa.

Problemy z KSeF: awarie systemu i błędy techniczne

Jednym z największych zmartwień przedsiębiorców jest stabilność samej platformy. Krajowy System e-Faktur ma być jednym z najbardziej obciążonych systemów w polskiej administracji. Co w przypadku awarii? Przepisy przewidują tryb awaryjny, w którym faktury będzie można wystawiać poza systemem, ale po przywróceniu jego działania trzeba będzie je niezwłocznie do niego wgrać.

Problemy mogą pojawić się też po stronie firmy. Awaria internetu lub komputera oznacza konieczność wystawienia faktury w trybie offline i wysłania jej do KSeF następnego dnia roboczego. Jednak największe ryzyko wiąże się z czymś innym. Nawet drobny błąd techniczny może sprawić, że faktura wysłana do KSeF w ostatniej chwili zostanie odrzucona, co formalnie oznacza przekroczenie terminu. To dlatego, że od teraz za datę wystawienia dokumentu uznaje się moment jego poprawnego załadowania do państwowego systemu, a nie datę wpisaną w programie księgowym.

Koniec z anulowaniem faktur i nowe kary finansowe

Nowe przepisy wprowadzają fundamentalną zmianę – raz wysłanej faktury do KSeF nie da się już anulować. Jeśli przedsiębiorca popełni błąd, na przykład w kwocie lub danych kontrahenta, jedynym ratunkiem będzie wystawienie faktury korygującej. To oznacza więcej formalności i wymusza na firmach znacznie dokładniejszą weryfikację dokumentów jeszcze przed ich wysłaniem.

Pomyłki mogą być kosztowne. W nowym systemie KSeF za błędy, takie jak niewystawienie faktury w systemie, nieprawidłowe użycie trybu awaryjnego czy opóźnienia, przedsiębiorcom grożą konkretne kary finansowe. Jednocześnie administracja skarbowa zyska potężne narzędzie do monitorowania obrotu gospodarczego w czasie rzeczywistym. Każda nieprawidłowość będzie widoczna od razu, co może prowadzić do częstszych kontroli.

KSeF wyzwaniem dla małych firm

Podczas gdy duże firmy mają swoje działy IT i budżety na wdrożenia, dla mniejszych podmiotów KSeF to prawdziwy test. Konieczność zintegrowania programów do sprzedaży i księgowości z państwową platformą oznacza konkretne koszty. Chodzi nie tylko o aktualizację oprogramowania, ale często o zakup zupełnie nowych narzędzi i przeszkolenie pracowników.

Dla małych i średnich firm, które często nie mają własnych zasobów IT, wdrożenie KSeF to ogromne wyzwanie organizacyjne i finansowe. Wymaga to nie tylko pieniędzy, ale też czasu i wiedzy. Jak podkreślają eksperci, nie jest to wyłącznie zmiana księgowa. To złożony projekt, który wpływa na sprzedaż, obieg dokumentów i bezpieczeństwo danych w całej firmie. Dlatego wsparcie ze strony biura rachunkowego lub zewnętrznych konsultantów może okazać się niezbędne, by uniknąć chaosu i dotkliwych kar.

Źródło: Strefabiznesu.pl