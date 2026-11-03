Najważniejsze informacje w pigułce – warunki i terminy

miejsce pracy: Polska Stacja Polarna Hornsund na Spitsbergenie (archipelag Svalbard );

na (archipelag ); okres wyjazdu: od czerwca 2027 do lipca 2028 roku (grupa całoroczna) lub od czerwca do września 2027 roku (grupa letnia);

od do (grupa całoroczna) lub od do (grupa letnia); wynagrodzenie: około 7600 zł brutto miesięcznie podstawy plus dodatki za rozłąkę, pracę w nocy polarnej i staż;

około miesięcznie podstawy plus dodatki za rozłąkę, pracę w nocy polarnej i staż; świadczenia dodatkowe: darmowe zakwaterowanie, wyżywienie, przelot i transport z Polski, specjalistyczna odzież oraz szkolenia;

darmowe zakwaterowanie, wyżywienie, przelot i transport z Polski, specjalistyczna odzież oraz szkolenia; termin składania aplikacji: do 15 listopada 2026 roku.

Szczegóły rekrutacji na Spitsbergen – kogo poszukuje stacja polarna

Jak czytamy w oficjalnych doniesieniach opublikowanych przez National Geographic Magazine Poland, Instytut Geofizyki PAN otworzył nabór dla śmiałków gotowych na wyjątkowe wyzwanie w sercu Arktyki. Wyprawa do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie to nie tylko praca badawcza dla specjalistów z zakresu meteorologii, oceanografii czy hydrochemii, ale również zadanie dla całego zespołu wsparcia technicznego.

Do grupy całorocznej oraz zespołu letniego poszukiwani są specjaliści na następujące stanowiska:

specjaliści ds. monitoringu środowiska: meteorolodzy, oceanolodzy oraz hydrochemicy odpowiedzialni za stałe pomiary w terenie i analizy laboratoryjne,

meteorolodzy, oceanolodzy oraz hydrochemicy odpowiedzialni za stałe pomiary w terenie i analizy laboratoryjne, pion techniczny i IT: informatycy, elektronicy, mechanicy oraz konserwatorzy zajmujący się infrastrukturą stacji, sieciami satelitarnymi i agregatami prądotwórczymi,

informatycy, elektronicy, mechanicy oraz konserwatorzy zajmujący się infrastrukturą stacji, sieciami satelitarnymi i agregatami prądotwórczymi, zaplecze gastronomiczne i pomocnicze: kucharze, asystenci kucharza oraz pracownicy techniczni rekrutowani głównie na sezon letni.

Osoby decydujące się na wyjazd całoroczny spędzą w archipelagu Svalbard ponad 12 miesięcy, doświadczając nocy polarnej oraz całkowitej izolacji. Przewidziano jednak także opcję krótszego kontraktu letniego od czerwca do września 2027 roku, co stanowi propozycję dla osób chcących sprawdzić się w warunkach polarnych bez konieczności rocznego wyjazdu z kraju.

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Warunki finansowe i przygotowanie – jak wygląda praca w Arktyce?

Praca w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund oferuje stabilne warunki oraz pełne zaplecze logistyczne. Podstawowa pensja na poziomie około 7600 zł brutto jest uzupełniana o szereg świadczeń, takich jak dodatek za rozłąkę czy pracę w trudnych warunkach nocy polarnej. Co istotne, uczestnicy wyprawy nie ponoszą żadnych kosztów utrzymania na miejscu. Organ organizujący wyjazd gwarantuje pełne wyżywienie, zakwaterowanie w stacji, specjalistyczne ubrania chroniące przed surowym klimatem oraz kompleksowe transporty morskie i lotnicze na trasie między Polską a Spitsbergenem.

Osoby zainteresowane udziałem w 50. wyprawie polarnej powinny przesłać swoje zgłoszenie najpóźniej do 15 listopada 2026 roku poprzez formularz dostępny na oficjalnej stronie Polskiej Stacji Polarnej Hornsund. Wybrani kandydaci przejdą wieloetapowy proces rekrutacji, obejmujący rozmowy kwalifikacyjne, specjalistyczne badania lekarskie oraz cykl szkoleń przygotowujących do pracy w ekstremalnym środowisku arktycznym.