Program SAFE pomoże polskiej armii i rolnikom

Polski rząd podpisał właśnie z Komisją Europejską umowę dotyczącą programu SAFE. W grze jest aż 43,7 miliarda euro, czyli około 180 miliardów złotych w formie tanich pożyczek na wzmacnianie bezpieczeństwa i potencjału wojskowego.

"Niezwykle ważne jest to, żeby te pieniądze zostawały w Polsce, w polskich zakładach i firmach" – podkreślił minister Stefan Krajewski podczas konferencji w Zbójnej na Podlasiu.

Jak zaznaczył szef resortu rolnictwa, nawet 90 proc. środków może trafić właśnie do krajowych przedsiębiorstw.

Produkują maszyny rolnicze, mogą też i sprzęt wojskowy

Minister Krajewski zwrócił uwagę, że polskie firmy produkujące maszyny rolnicze mają nowoczesne technologie, które mogą zostać wykorzystane także przy produkcji sprzętu wojskowego.

"Mogą przygotowywać podzespoły, części zamienne, ale też projektować nowe rozwiązania dla obronności" – mówił Krajewski.

Producenci maszyn starają się o specjalne certyfikaty

Szczególnie duże szanse mają firmy z województwa podlaskiego, gdzie działa wiele zakładów związanych z produkcją maszyn dla rolnictwa. Część z nich już stara się o specjalne certyfikaty bezpieczeństwa, które pozwolą wejść do branży zbrojeniowej.

Minister podkreślał też, że bezpieczeństwo to dziś nie tylko armia i broń. Chodzi również o energetykę, żywność i odporność gospodarki.

Nowe działania to odpowiedź na sytuację międzynarodową

"Potrzebne są inwestycje w przetwórstwo i zwiększanie konkurencyjności polskich rolników" – zaznaczył minister Krajewski.

Rząd tłumaczy, że nowe działania są odpowiedzią na napiętą sytuację międzynarodową, w tym wojnę w Ukrainie i konflikt na Bliskim Wschodzie.

PTNW Wasyl Bodnar