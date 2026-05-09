Rolnicy będą produkować dla wojska? Minister Krajewski mówi o wielkiej szansie

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-05-09 13:54

Ogromne pieniądze z Unii Europejskiej mają trafić do polskich firm i nie chodzi tylko o przemysł zbrojeniowy. Minister rolnictwa Stefan Krajewski przekonuje, że na nowym programie SAFE mogą zarobić także producenci maszyn rolniczych.

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, przemawia za mównicą, prezentując program Polska SAFE. Obok niego widoczne są flagi Polski i Unii Europejskiej. Informacje o programie SAFE znajdziesz na Super Biznes.

i

Autor: plut. Wojciech Król/MON/ Materiały prasowe Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, przemawia za mównicą, prezentując program "Polska SAFE". Obok niego widoczne są flagi Polski i Unii Europejskiej. Informacje o programie SAFE znajdziesz na Super Biznes.

Program SAFE pomoże polskiej armii i rolnikom

Polski rząd podpisał właśnie z Komisją Europejską umowę dotyczącą programu SAFE. W grze jest aż 43,7 miliarda euro, czyli około 180 miliardów złotych w formie tanich pożyczek na wzmacnianie bezpieczeństwa i potencjału wojskowego.

"Niezwykle ważne jest to, żeby te pieniądze zostawały w Polsce, w polskich zakładach i firmach" – podkreślił minister Stefan Krajewski podczas konferencji w Zbójnej na Podlasiu.

Jak zaznaczył szef resortu rolnictwa, nawet 90 proc. środków może trafić właśnie do krajowych przedsiębiorstw

Produkują maszyny rolnicze, mogą też i sprzęt wojskowy

Minister Krajewski zwrócił uwagę, że polskie firmy produkujące maszyny rolnicze mają nowoczesne technologie, które mogą zostać wykorzystane także przy produkcji sprzętu wojskowego.

"Mogą przygotowywać podzespoły, części zamienne, ale też projektować nowe rozwiązania dla obronności" – mówił Krajewski.

Producenci maszyn starają się o specjalne certyfikaty

Szczególnie duże szanse mają firmy z województwa podlaskiego, gdzie działa wiele zakładów związanych z produkcją maszyn dla rolnictwa. Część z nich już stara się o specjalne certyfikaty bezpieczeństwa, które pozwolą wejść do branży zbrojeniowej.

Minister podkreślał też, że bezpieczeństwo to dziś nie tylko armia i broń. Chodzi również o energetykę, żywność i odporność gospodarki.

Nowe działania to odpowiedź na sytuację międzynarodową

"Potrzebne są inwestycje w przetwórstwo i zwiększanie konkurencyjności polskich rolników" – zaznaczył minister Krajewski.

Rząd tłumaczy, że nowe działania są odpowiedzią na napiętą sytuację międzynarodową, w tym wojnę w Ukrainie i konflikt na Bliskim Wschodzie.

Polecany artykuł:

Pożyczka SAFE. Umowa podpisana. Dziesiątki miliardów na obronność stają się fak…
PTNW Wasyl Bodnar
Super Biznes SE Google News
QUIZ. Rozpoznaj miasto wyłącznie po jednym zdjęciu. Test dla turystów i wzrokowców!
Pytanie 1 z 10
Jakie to miasto?
Spodek, Katowice
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STEFAN KRAJEWSKI
UMOWA
POLSKI RZĄD
WOJSKO POLSKIE
SAFE
MINISTER ROLNICTWA