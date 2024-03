Rolnicy mają powody do zadowolenia! Mogą na tym zarobić fortunę

Bruksela zmusza Polaków do wymiany pieców w domu. Wyznaczyli termin!

Najniższe ceny notowane są w województwie zachodniopomorskim, natomiast najwyższe w województwie wielkopolskim. Największe średnie wzrosty cen gruntów rolnych zanotowano w województwach lubelskim, podkarpackim oraz podlaskim, gdzie wzrosły one nawet o kilkadziesiąt procent.

Warto zauważyć, że województwo świętokrzyskie odstaje od ogólnego trendu wzrostowego, gdzie średnia cena w III kwartale 2023 roku spadła o 2 proc. w porównaniu z IV kwartałem 2022 roku. ARiMR opierając się na danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), ogłosiła nowe średnie ceny zakupu i sprzedaży gruntów rolnych, które obowiązują od 16 lutego 2024 roku. Średnia cena ziemi rolnej w Polsce wzrosła do 65 301 złotych za hektar.

Cena ziemi rolniczej zależy głównie od jej klasyfikacji glebowej:

Ziemia rolna klasy I, II, IIIa (najlepszej jakości) - ok. 78 333 zł za hektar

Ziemia rolna klasy IIIB, IV (średniej jakości) - ok. 66 503 zł za hektar

Ziemia rolna klasy V, VI (najgorszej jakości) - ok. 48 837 zł za hektar

Różnice w cenach gruntów rolnych

Różnice w cenach gruntów rolnych są znaczące, zwłaszcza jeśli spojrzymy na poszczególne regiony Polski. W Wielkopolsce średnia cena za hektar wynosi 86 414 zł, przy czym dla najlepszych klas gleby wzrasta do około 105,5 tys. zł. Natomiast w przypadku Lubuskiego średnia cena za hektar wynosi 38 310 zł, a dla najlepszych gleb około 48 tys. zł. Warto zauważyć, że choć średnia cena ziemi rolnej w ogólnej ocenie była o ok. 5 proc. wyższa niż w poprzednim roku, to jednak o 12 proc. niższa niż w IV kwartale 2017 r., głównie z powodu spadków notowanych w poprzednich latach.

Najniższe średnie ceny ziemi rolnej obserwuje się w województwach zachodniopomorskim i lubuskim, gdzie za hektar trzeba zapłacić odpowiednio 34 692 zł i 35 231 zł. Jednakże dla gruntów najlepszej jakości ceny te wynoszą 43 333 zł i 48 750 zł odpowiednio. Ogólnie jednak rolnicy mogą być zadowoleni, gdyż tendencja spadkowa jest już przeszłością, a największe wzrosty cen notowane są głównie w województwach lubelskim (+72,1 proc.), podkarpackim (+67,3 proc.) oraz podlaskim (+58,2 proc.). Ceny praktycznie nie zmieniły się na Śląsku (-0,2 proc.).

