Ile rosyjskich ogórków trafia do Polski? Dane są alarmujące

Problem nie jest teoretyczny. Rosyjskie ogórki można znaleźć na największych rynkach hurtowych w kraju. Pierwsze dostawy w tym sezonie pojawiły się już w październiku na giełdzie w podwarszawskich Broniszach. Ceny za kilogram wahały się tam od 7 do 10 zł, przy czym, jak zauważa ekspert rynku Maciej Kmera, to właśnie towar z Rosji był najdroższy. Tańsze były ogórki z Albanii czy Hiszpanii.

Jednak to nie pojedyncze dostawy, a skala całego zjawiska budzi największy niepokój. Oficjalne dane nie pozostawiają złudzeń. Według Głównego Urzędu Statystycznego, tylko w 2025 roku import z Rosji objął ponad 6,8 tysiąca ton świeżych ogórków o wartości przekraczającej 30 milionów złotych.

To nie wszystko. Handel trwa w najlepsze również w tym roku. Statystyki pokazują, że:

w 2025 roku do Polski trafiło ponad 6,8 tys. ton rosyjskich ogórków i korniszonów za ponad 30,1 mln zł,

do Polski trafiło ponad 6,8 tys. ton rosyjskich ogórków i korniszonów za ponad 30,1 mln zł, w pierwszej połowie 2026 roku było to już ponad 1,1 tys. ton o wartości blisko 6,2 mln zł.

Liczby te pokazują, że rosyjskie ogórki w Polsce stały się stałym elementem rynku, mimo trwającej wojny i unijnych sankcji. Dla polskich rolników te statystyki oznaczają jedno – rosnącą i trudną do pokonania konkurencję na własnym podwórku.

Dlaczego 50-procentowe cło nie zatrzymało importu z Rosji?

Na papierze wszystko wygląda dobrze. Od 1 lipca 2025 roku Unia Europejska wprowadziła podwyższone, 50-procentowe cła na niektóre produkty rolne z Rosji, w tym ogórki. To miał być jasny sygnał i bariera handlowa. Dlaczego więc nie działa?

Odpowiedź jest prosta: cło to nie to samo co całkowity zakaz. Przedsiębiorcy nadal mogą legalnie sprowadzać rosyjskie warzywa, o ile zapłacą odpowiednią stawkę. A okazuje się, że nawet po jej doliczeniu, interes wciąż się kręci. Kluczem są tu koszty produkcji, a konkretnie – energia.

Rosyjscy producenci mają dostęp do znacznie tańszego gazu i prądu. W uprawie szklarniowej, która wymaga stałego ogrzewania i doświetlania roślin poza sezonem, to ogromna przewaga. W Polsce rolnicy muszą płacić za energię o wiele więcej, co bezpośrednio przekłada się na cenę końcową warzyw. Niższe koszty produkcji w Rosji sprawiają, że import z Rosji jest opłacalny nawet po doliczeniu wysokiego cła.

Co ciekawe, jak zauważa ekspert rynku hurtowego Maciej Kmera, rosyjskie gospodarstwa szklarniowe technologicznie nie odbiegają od naszych. Część z nich powstawała nawet przy udziale polskich specjalistów, którzy przekazywali Rosjanom swoją wiedzę. Dziś ta wiedza, połączona z tanimi surowcami, uderza w polski rynek.

Głos rolników i ekspertów: „To nieetyczne” i niesprawiedliwe

Rosnący import z Rosji wywołuje coraz głośniejszy sprzeciw polskich producentów i ekspertów. Wskazują oni nie tylko na straty finansowe, ale też na etyczny wymiar handlu z krajem, który prowadzi wojnę i jest objęty sankcjami.

Głos w tej sprawie zabrał były minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej Jacek Janiszewski. Jego zdaniem 50-procentowe cło to za mało, skoro towar i tak trafia na polski rynek.

To jest po prostu nieetyczne – ocenia krótko Jacek Janiszewski w rozmowie z Interią Biznes.

Były minister uważa, że Polska powinna wprowadzić całkowite embargo na rosyjskie produkty rolne. Podkreśla, że w razie braków na rynku, mamy dostęp do warzyw z innych krajów i nie jesteśmy skazani na dostawy z Rosji.

Na jeszcze jeden, kluczowy problem zwraca uwagę Ryszard Borys, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Chodzi o brak wzajemności. Polscy producenci nie mogą sprzedawać swoich warzyw do Rosji z powodu embarga, podczas gdy import z Rosji do Polski trwa w najlepsze. To stwarza sytuację rażącej, nieuczciwej konkurencji.

– Musimy dbać o swój rynek, bo nie ma innego wyjścia – podkreśla Ryszard Borys i zapowiada, że jego izba skieruje w tej sprawie pismo do odpowiednich władz. Rolnicy domagają się też lepszych kontroli i wyraźnego oznaczania kraju pochodzenia warzyw na targowiskach, by klienci mieli świadomość, co kupują.

Co dalej z importem? Czy rosyjskie ogórki znów zaleją rynek?

Sytuacja na rynku hurtowym wydaje się jednak chwilowo nieco uspokajać. Rosnące ceny u rosyjskich producentów oraz silna konkurencja ze strony tańszych warzyw z Albanii i Hiszpanii sprawiły, że importerzy zaczęli ograniczać zakupy na Wschodzie. Nie ma jednak co liczyć na to, że problem zniknął na dobre.

Eksperci ostrzegają jednak, że sytuacja może się odwrócić w każdej chwili. Wystarczy, że rosyjscy eksporterzy, chcąc odzyskać rynek i zapewnić sobie dopływ zagranicznej waluty, zdecydują się na obniżenie cen. W takim scenariuszu nawet 50-procentowe cło może okazać się niewystarczającą barierą.

Jeśli rosyjscy producenci obniżą ceny, by odzyskać rynek, rosyjskie ogórki w Polsce znów mogą stać się atrakcyjne dla importerów, pogłębiając problemy krajowych rolników. Dla producentów szklarniowych oznacza to ciągłą niepewność, szczególnie w trudnym okresie jesienno-zimowym, gdy koszty ogrzewania i doświetlania są najwyższe.

Spór o rosyjskie ogórki to więc coś więcej niż tylko liczby w tabelkach Głównego Urzędu Statystycznego. To starcie, w którym po jednej stronie stoi tani rosyjski gaz, a po drugiej – przyszłość polskiego warzywnictwa. Rolnicy oczekują konkretnych działań i pełnego embarga, a nie tylko monitorowania kolejnych dostaw. Na razie jednak, mimo apeli, import z Rosji pozostaje legalny, a polscy producenci z niepokojem patrzą w przyszłość.

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