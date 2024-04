Rozbudują lotnisko Chopina w Warszawie za 2,3 mld zł! Co z CPK?

Konieczna rozbudowa lotniska Chopina

Centralny Port Komunikacyjny nie będzie działać w 2028 r., najnowszy termin to rok 2032. Konieczna jest więc rozbudowa warszawskiego lotniska, która została wstrzymana w 2019 roku, a miała się zakończyć w 2022 r. Jak mówi Andrzej Ilków, prezes PPL, państwowej spółki, do której należy warszawskie lotnisko – nakłady na rozbudowę to nawet ok. 2,3 mld zł. Budżet jest zaplanowany na lata 2024-30 na inwestycje w infrastrukturę lotniczą i pasażerską, czyli terminalową.

Modernizacja terminala

— "Planujemy zwiększyć liczbę bramek wylotowych w strefie Schengen, co będzie możliwe po przedłużeniu pirsu południowego w stronę dawnego terminala Etiuda. Skupimy się także na zwiększeniu liczby gate’ów w strefie non-Schengen i dostosowaniu większej liczby stanowisk kontaktowych, czyli rękawów do obsługi samolotów kodu E. Pierwszym odczuwalnym dla pasażerów efektem tych działań powinno być oddanie nowej części terminala pasażerskiego na początku 2027 r." — mówi Andrzej Ilków, cytowany przez pb.pl

Już trwa przebudowa płyty postojowej samolotów, ma też powstać nowa płyta, będzie też wymiana skanerów bagażu podręcznego, pojawią się też bramki do samodzielnej odprawy boardingowej oraz punkty samoobsługowego nadawania bagażu.

Lotnisko Chopina zarobi na rozbudowie

Prezes PPL zapewnia, że pieniądze na inwestycję są, a zainwestowane środki nie tylko się zwrócą, ale mogą być nawet zyski W ciągu 10 lat wszystkie inwestycje zostaną spłacone, również w przypadku zwiększonych kosztów utrzymania, zatrudnienia i eksploatacji — mówi Andrzej Ilków.

Spółka sfinansuje inwestycje z własnej kieszeni oraz przy wykorzystaniu funduszy unijnych. PPL w 2023 r. osiągnął prawie 1,31 mld zł przychodu i ponad 250 mln zł zysku netto, dlatego wszelkie potrzebne inwestycje jesteśmy w stanie sfinansować sami. PPL korzystają z unijnego dofinansowania w projekcie inwestycji w infrastrukturę podwójnego zastosowania i utrzymania operacji usług podstawowych 24/7 z instrumentu Łącząc Europę na lata 2021-27 w ramach inicjatywy Military Mobility oraz z instrumentu Connecting Europe Facility przy opracowaniu i wdrożeniu planu operacyjnego lotniska zintegrowanego z europejską platformą NOP.

