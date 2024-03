Polacy chcą latać! Polskie lotniska oblegane. Padł rekord!

W stosunku do 2022 roku liczba pasażerów w ubiegłym roku wzrosła o 11,2 mln, czyli o 27,4 proc. Jak poinformował ULC, liczba operacji pasażerskich w 2023 roku wyniosła 379,8 tys. i była mniejsza od notowanej w 2019 roku o 5,2 proc., natomiast przewyższyła wynik z 2022 roku o 16 proc. Z danych przedstawionych przez ULC wynika też, że w roku 2023, w porównaniu do 2019 r. zwiększyła się średnia liczba pasażerów przypadających na rejs ze 123 do 139 pasażerów, co oznacza wzrost o 16 pasażerów. Z kolei względem roku 2022 wzrost sięgnął 12 pasażerów. Średnia wielkość samolotu również wzrosła – o 13 miejsc do roku 2019 i o 4 miejsca do roku 2022.

Najwięcej pasażerów w 2023 r. obsłużyły: Lotnisko Chopina w Warszawie – 18,5 mln pasażerów, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice – 9,4 mln pasażerów oraz Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy – 5,9 mln pasażerów. Największe wzrosty w obsłudze pasażerów wobec 2019 roku osiągnęły: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice (996,4 tys. pasażerów więcej), Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach (750,5 tys. pasażerów więcej), Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy (534,8 tys. pasażerów więcej).

Natomiast w porównaniu do 2022 roku największe wzrosty odnotowały: Lotnisko Chopina w Warszawie (4,1 mln pasażerów więcej), Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice (2 mln pasażerów więcej) i Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy (1,3 mln pasażerów więcej). Jak poinformował ULC, na trasach międzynarodowych w 2023 roku przewieziono 48,4 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 28,2 proc. w stosunku do 2022 r. i 7,4 proc. do roku 2019.

Rekordziści międzynarodowych przewozów

Z międzynarodowych przewozów regularnych w tym okresie skorzystało 41,3 mln pasażerów, czyli o 8,6 mln w porównaniu do 2022 r., czyli 1,4 mln w stosunku do 2019 r.. Z międzynarodowych lotów czarterowych skorzystało 7,1 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 2,1 mln do 2022 r. i 1,9 mln do 2019 r. Najwięcej pasażerów w ruchu międzynarodowym przewieźli: Ryanair - 15,4 mln, czyli o 2,6 mln więcej niż w 2022 r., Wizz Air - 10,5 mln (2,9 mln więcej niż w 2022 r.) i PLL LOT - 8,3 mln, (1,8 mln więcej niż w 2022 r.).

W ruchu krajowym w 2023 roku polskie porty lotnicze obsłużyły 3,8 mln pasażerów, czyli o 18,2 proc. w stosunku do 2022 r. Najwięcej podróżnych skorzystało z oferty PLL LOT i Ryanair. Najpopularniejszym kierunkiem podróży z i do Polski w 2023 r. była Wielka Brytania, a następnie Włochy i Niemcy. Największe wzrosty względem roku 2019 odnotowano w przypadku Włoch, Hiszpanii i Turcji, natomiast względem 2022 r. były to Wielka Brytania, Hiszpania i Niemcy. Najpopularniejszym kierunkiem czarterowym w 2023 roku była Turcja, a następnie Grecja i Egipt. Najwyższe wzrosty względem 2022 r. odnotowano w przypadku Turcji, Egiptu i Hiszpanii. Natomiast najwyższe wzrosty w stosunku do 2019 roku wystąpiły na trasach z/do Turcji, Egiptu i Tunezji.

Którymi liniami lataliśmy najczęściej

W 2023 roku największy, tj. 31,7 proc. udział w rynku pod względem lotów międzynarodowych miał Ryanair. Drugim przewoźnikiem pod względem udziału w rynku był Wizz Air (21,7 proc.), a trzecim PLL LOT (17,2 proc.). ULC poinformował ponadto, że w 2023 roku przewieziono ponad 197,6 tys. ton cargo, co stanowi wzrost o 2,8proc. w porównaniu do 2022 roku i o 60,1 proc. względem 2019 roku.

Najpopularniejszymi kierunkami były USA, Niemcy i Francja. Największe wzrosty ilościowe w stosunku do 2022 roku odnotowano w przypadku USA (13,7 tys. ton), Włoch (4,7 tys. ton) oraz Chin (4,3 tys. ton). W 2023 roku najwięcej cargo przewiózł PLL LOT – 48,4 tys. ton. Na kolejnych miejscach znajdowali się DHL (33,8 tys. ton) i Atlas Air (19,4 tys. ton).

QUIZ PRL. Tak pracowano w Polsce Ludowej Pytanie 1 z 16 Dokończ znane powiedzenie z czasów PRL dotyczące pracy: „Czy się stoi, czy się leży….” brygadzista sukces mierzy się zarobi dla młodzieży trzy tysiące się należy Dalej