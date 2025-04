i Autor: SHUTTERSTOCK (2) Urząd Skarbowy

Podatki 2024

Rozliczenie PIT 2024. Co zgłaszać fiskusowi, a czego nie musisz deklarować

Sezon rozliczeń podatkowych jest w pełni. Każdego roku wielu Polaków zadaje sobie pytanie, co dokładnie należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym, by nie płacić więcej niż to konieczne, a jednocześnie nie narazić się na konsekwencje ze strony urzędu skarbowego.